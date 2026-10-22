Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nuova segnalazione bomba: “Divergenze irrisolvibili”

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a rimanere al centro dell’attenzione mediatica. La coppia nata all’interno del Grande fratello vip nel 2020 avrebbe deciso di porre fine alla loro storia d’amore. Dagospia ha riportato che alla base della rottura ci sarebbe un tradimento da parte di lui. In queste ore, sempre il sito di Roberto D’Agostino ha lanciato una nuova segnalazione bomba in merito ai due ex gieffini. Il portale di cronaca rosa ha svelato: “Dietro la fine della relazione ci sarebbero divergenze caratteriali irrisolvibili e voci insistenti sulle scappatelle di lui. In aggiunta si parla interferenze esterne che avrebbero portato Giulia ad avere sempre meno fiducia nel proprio compagno”. Nei giorni scorsi, sempre Dagospia aveva riportato un presunto ritorno di fiamma tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, la madre del suo primo figlio Leonardo.

Pierpaolo Pretelli ha appena fatto ritorno in Italia

Al momento Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno preferito non commentare le indiscrezioni che stanno circolando con sempre più insistenza, preferendosi concentrarsi nei rispettivi impegni. L’influencer italopersiana è infatti impegnata con la conduzione del suo podcast di successo Non lo faccio per moda. L’ex velino di Striscia La Notizia, invece, ha appena fatto ritorno in Italia dopo aver passato dei giorni in America e più precisamente in Florida per riabbracciare il primo figlio. L’uomo è già tornato a lavoro, essendo stato ospite dell’ultima puntata de La vita in diretta, il programma d’informazione di Alberto Matano su Rai 1.