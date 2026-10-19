GF Vip, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia nascosti sotto le coperte: lui svela cosa è successo nella notte

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Da quando Piera Meloni è tornata single lei e Alessandro Roncaccia si stanno avvicinando sempre di più al Grande Fratello Vip ed è palese che la loro non resterà solo un’amicizia. Negli ultimi giorni i due stanno dormendo nello stesso letto, ieri notte si sono anche nascosti sotto le coperte.

È scattata la passione tra loro? A fare chiarezza in merito a ciò che è davvero successo sotto le coperte è stato lui. Parlando con alcuni concorrenti ha ammesso che per lui resistere è sempre più faticoso, soprattutto perché la gieffina nel letto gli dà dei ‘bacetti’. Il gieffino ha poi detto che Piera Meloni non è furba perché si copre per dargli dei baci innocenti, questo però fa pensare agli altri che si bacino seriamente e glielo ha fatto anche notare.

È scattato il bacio tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni al GF Vip sotto le coperte? Lui svela cosa è successo tra loro

Quando i suoi compagni di avventura hanno chiesto al gieffino se c’è stato un vero bacio tra loro lui ha risposto di no, ha poi detto che ci sono stati solo dei dolci baci sul viso. A detta sua lei si vergogna ed è per questo che alzava il lenzuolo, lui però l’ha messa in guardia dicendole che facendo così li avrebbero tartassati in puntata per sapere se si sono baciati mentre erano a letto insieme.

Alessandro Roncaccia ha fatto sapere che Piera Meloni quando sono da soli e senza microfono gli dice cose tenere e carine, ma non è sceso nei dettagli. Durante il momento delle confidenze ha anche rivelato: “Io ho provato a baciarla, però appena le sfioro le labbra lei si scosta. Io la mossa l’ho fatta. Lei non vede l’ora, è come me“.