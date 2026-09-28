Piera lascia il fidanzato al GF Vip, lui sbotta: “Sei una bambina, Roncaccia un manipolatore”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni Piera Meloni ha avuto diversi crolli emotivi al Grande Fratello Vip pensando al fatto che a causa del suo atteggiamento probabilmente il fidanzato sta soffrendo. Si riferiva naturalmente alla sua vicinanza ad Alessandro Roncaccia, i due si piacciono in modo palese e quasi sicuramente non aspetteranno ancora molto per lasciarsi andare.

Nelle scorse ore la gieffina ha parlato delle sue preoccupazioni e dei suoi dubbi con Alessandro Roncaccia. Ha ammesso che con il fidanzato si è sempre sentita tranquilla, lui è il fidanzato perfetto, però le manca sentire il brivido, le farfalle nello stomaco e sentirsi via. Pensa che il fidanzato meriti una persona che lo ami senza riserve, non una come lei che ha questi dubbi sulla loro relazione.

Il fidanzato di Piera Meloni attacca lei e Alessandro Roncaccia sui social: cosa ha detto il ragazzo nel suo amaro sfogo

Le parole della gieffina hanno chiaramente lasciato intendere che vuole lasciare il fidanzato, lui si è lasciato andare ad un amaro sfogo sui social. Tra le varie cose Gian Marco Ciaccia ha detto di essere stato lasciato in diretta tv mentre rideva con un ragazzo che le piace, anche se diceva che voleva sposarlo. Ha poi aggiunto: “Avete parlato di amore ma la verità è che siete solo due bambini. Una bambina che pensa di essere forte ma non lo è. E lui un grande manipolatore che ha giocato su questo per arrivare al suo scopo”.

Riferendosi a Roncaccia ha detto che un uomo consola in modo generico in un momento di fragilità, non spinge una persona a finire una relazione per ottenere lui stesso qualcosa. A detta sua loro parlano di rispetto e amore ma non sanno nemmeno cosa siano. Ha anche detto che vedendo da un mondo diverso si è impegnato per capire il lavoro di Piera Meloni e ha accettato tutto, chiaramente infastidito ha aggiunto: “Sei stata in grado di lasciarmi sorridendo perché ‘troppo perfetto’ per poi dire ‘vabbè farò una lettera’“. Riferendosi alla fidanzata, ormai probabilmente ex, ha detto di scrivere la lettera a chi la stimava e la rispettava come lui e che oggi sicuramente non lo faranno più.