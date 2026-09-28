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Foggia candidata a Città Europea dello Sport 2028

Foggia candidata a Città Europea dello Sport 2028, la Commissione di Valutazione ACES si esprimerà ad ottobre dopo tre giorni trascorsi in città

Nello scorso fine settimana, la Commissione di Valutazione ACES (Capital and City Sport Federation) Europe -federazione internazionale con sede a Bruxelles che assegna i riconoscimenti di Capitale, Regione, Città e Comunità dello Sport a livello mondiale- e ACES Italia è stata a Foggia per verificare la candidatura a Città Europea dello Sport 2028, inoltrata dall’amministrazione comunale attualmente in carica.

Vincenzo Lupattelli, presidente ACES Italia e vicepresidente ACES Europe, Michele Zittucro, delegato per la Puglia di ACES Italia, lo spagnolo Antonio Gard, Irene Pignata del Panathlon Italia, Giuseppe Pagani dell’Istituto per il Credito Sportivo sono arrivati giovedì 24 settembre in città, e sono stati ricevuti nel pomeriggio dalla sindaca Maria Aida Episcopo e dall’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, che ha curato il dossier a sostegno della candidatura, per la presentazione del documento “Call to action” da parte di ACES e la firma congiunta con la prima cittadina.

L’intera mattinata di venerdì 25 è stata dedicata alla visita dei più importanti impianti sportivi cittadini (lo stadio Zaccheria, Palazzetti Russo e Preziuso, Piscina comunale, Palazzetto dello Sport, Croci Nord e tensostruttura, Campo di baseball e tensostruttura Marcone) e di quelli in fase di costruzione e completamento (Campo di atletica e nuovo Palaindoor, Piscina comunale Mazzei scoperta). Nel pomeriggio, si è svolto un incontro con le associazioni del territorio che in questi anni hanno collaborato nelle varie iniziative che si sono succedute, inserite anche nel progetto “Una Città in Movimento”, e dalle ore 18.30 nell’aula magna ‘L. Scillitani’ dell’Istituto Lanza-Perugini è avvenuta la premiazione delle “Eccellenze dello sport: ieri oggi e domani”, cerimonia emozionante dedicata alle donne e agli uomini che, attraverso lo sport, hanno contribuito a costruire la storia della città e della Capitanata, legando i grandi campioni del passato e gli atleti che oggi rappresentano Foggia ai massimi livelli nel mondo.

La mattina di sabato 26 settembre, nella sala del consiglio comunale, la presentazione del corposo dossier a sostegno della candidatura, sempre da parte della sindaca Episcopo e dell’assessore Di Molfetta, e una serie di interventi e testimonianze da parte di delegati di associazioni e federazioni, presenti tra gli altri anche l’assessore Giuseppe Galasso e i consiglieri Antonio De Sabato, Antonello Di Paola e Antonello Rizzi, componenti della Commissione Sport. La Commissione si esprimerà entro la fine del mese del prossimo mese di ottobre (le altre città che concorrono sono Brescia, Gravina in Puglia, Osimo, Perugia, Pisa, san Donà di Piave.

“Questa candidatura rappresenta un punto di arrivo, nel percorso intrapreso dall’insediamento della nostra Amministrazione di valorizzazione dello sport in ogni sua declinazione, e al tempo stesso di ulteriore slancio verso ulteriori traguardi che sono della comunità tutta, a ogni livello. Da un lato le manifestazioni e gli eventi che hanno riscosso una grandissima partecipazione, dall’altro il lavoro sull’impiantistica che deve costituire un patrimonio anche e soprattutto per le prossime generazioni di atleti e appassionati: sono i pilastri sui quali si poggia la candidatura che abbiamo presentato con convinzione ed entusiasmo” le parole della sindaca Episcopo.

“Ringrazio tutti quanti in questi anni -l’elenco sarebbe lunghissimo, quindi non farò nomi per evitare sgradevoli dimenticanze- hanno supportato a ogni livello gli sforzi, i progetti, le ambizioni di una comunità sana e propositiva che si è ribellata a una narrazione parziale e intrisa di negatività e luoghi comuni e ha dimostrato con entusiasmo, passione, professionalità, organizzazione e una partecipazione straordinaria a qualunque appuntamento che Foggia e la Capitanata sono ben altro. I commissari ACES hanno colto l’anima della nostra città, nonostante la permanenza così breve, e aldilà della valutazione finale sono orgoglioso del senso di appartenenza e dell’attenzione riservata al mondo dello sport in questa occasione” spiega l’assessore Di Molfetta.

Foggia, 28 settembre 2026