Grande Fratello Vip, Federica Morello si sfoga con Alex Belli: “Le donne non mi sopportano”

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Da quando ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip Federica Morello non si è ancora fatta molti amici, diversi suoi compagni di avventura hanno infatti manifestato dubbi e opinioni negative nei suoi confronti.

Durante la terza puntata del reality ha avuto uno scontro in diretta con Giulia Provvedi, ma ha discusso anche con Valeria Marini dopo aver giudicato il suo comportamento e la sua presenza nella casa più spiata dagli italiani. Il fatto che non si sia fatta molte amiche nella casa però non la sorprende, durante uno sfogo con Alex Belli ha infatti detto che lo aveva previsto.

Federica Morello pensa che le donne della casa non la sopportano: lo sfogo della gieffina al Grande Fratello Vip

Mentre si sfogava con Alex Belli, tra le varie cose, la gieffina ha rivelato: “Come previsto, le donne non mi sopportano. Io prima di entrare in questo benedetto reality, ai casting ho detto esattamente questo, che le donne sarebbero state contro di me, perché lo so”.

Sembra infatti che le ragazze le riservano spesso questo trattamento, anche fuori dal Grande Fratello Vip. Lei stessa ha raccontato che succede da quando era piccolo. Al gieffino Federica Morello ha detto che le donne non la sopportavano già ai tempi delle superiori, non ne capisce il motivo ma non sta mai simpatica alle ragazze.