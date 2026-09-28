GF Vip, Giacomo Gallani svela cosa pensa di Federica: “Una sciacquetta, troppo rifatta”

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Durante la puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale 5 potrebbero nascere delle tensioni tra Federica Morello e Giacomo Gallani se lei scoprirà cosa ha detto il gieffino sul suo conto.

Mentre chiacchierava e scherzava con Jonathan Kashanian, Megan Ria e Alessandro Varsi il ragazzo ha svelato cosa pensa della Morello e le sue ‘battute’, come le ha definite lui, non sono state affatto apprezzate. I suoi compagni di avventura con ironia gli hanno detto che aveva rivolto qualche avances a Federica ma lui non si è limitato a negare, ha anche esagerato nell’esprimere ciò che pensa di lei.

Giacomo Gallani ha rivolto delle offese a Federica Morello al Grande Fratello Vip: cosa ha detto il gieffino

Il ragazzo ci ha tenuto a precisare che Federica Morello non è affatto il suo tipo, ha poi aggiunto: “È troppo rifatta. Non è una brutta ragazza, per carità. Gli piace a Varsi a lui piacciono le sciacquette così. Vabbè sciacquetta no dai”. Ma non è tutto, il gieffino ha anche lasciato intendere che se ci provasse davvero con lei la Morello non direbbe di no.

Giacomo Gallani ha ribadito che stava scherzando e ha ripetuto ancora che Federica Morello non è il suo tipo e anche se capita che chiacchierano al Grande Fratello Vip non significa che prova interesse per lei. Sui social in molti lo stanno attaccando per le infelici battute sulla gieffina, in molti si chiedono come possa dare della ‘sciacquetta’ ad una persona che ha appena conosciuto.