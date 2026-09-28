Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WINDSURF GRAND SLAM 2026: IL GARGANO BRILLA A VIESTE CON MICHELE BONSANTO. GRANDE PROTAGONISTA ANCHE CESARE LATINO

Il giovane atleta di Peschici, tesserato con Gargano Sailing, conquista il titolo italiano Under 20 Windsurf Pinna. A Vieste protagonista anche il talento locale Cesare Latino, storico atleta e istruttore di freestyle.

Si è concluso domenica 27 settembre il Windsurf Grand Slam 2026, cinque giornate di competizioni che hanno portato a Vieste i migliori interpreti del windsurf nazionale, con le prove decisive dei campionati italiani e l’assegnazione dei titoli nelle diverse categorie.

La manifestazione, organizzata dal Gargano Sailing Club in collaborazione con FIV e AICW, ha avuto come base l’Umbramare Camping Village.

Tra i risultati più importanti della manifestazione spicca quello di Michele Bonsanto, giovane atleta di Peschici uno degli atleti di punta del Gargano Sailing Team, che proprio nelle acque del Gargano ha coronato una stagione di alto livello conquistando il titolo di Campione Italiano Windsurf Pinna 2026 nella categoria Under 20. Bonsanto, vela ITA 2811, arrivava alla finale di Vieste occupando la prima posizione nel ranking nazionale dopo le tappe disputate a Marina di Ragusa, Torbole e Talamone.

La tappa conclusiva rappresentava quindi l’ultimo e decisivo appuntamento della stagione: davanti al pubblico del Gargano, il giovane atleta è riuscito a confermare la propria leadership, conquistando la vittoria nella tappa finale e il titolo nazionale. Un risultato particolarmente significativo per il territorio: un giovane atleta del Gargano conquista il titolo italiano proprio sulle acque di casa, portando il nome della Puglia e del Gargano Sailing Team sul gradino più alto del windsurf nazionale. Tra i protagonisti del windsurf garganico c’è anche Cesare Latino, atleta e istruttore di Vieste, oggi parte integrante della famiglia del Gargano Sailing Team.

La quarta e ultima tappa del circuito ha assegnato i risultati nelle quattro categorie dello Slalom Pinna e Foil, assoluto e giovanile. A imporsi nella finale di Vieste sono stati Michele Laurenza nello Slalom Assoluto Pinna, Christopher Frank nello Slalom Assoluto Foil, Giovanni Landi nello Slalom Giovanile Foil e Michele Pio Bonsanto nello Slalom Giovanile Pinna.

A chiudere la manifestazione è stata la cerimonia di premiazione, alla quale sono intervenuti il Sindaco di Vieste e Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti e la Consigliera regionale Rosa Barone, in rappresentanza della Regione Puglia. La loro presenza ha sottolineato il valore della manifestazione e il sostegno delle istituzioni al mondo dello sport e alla promozione del territorio. Il Windsurf Grand Slam 2026 ha così chiuso cinque giornate di grande sport, confermando Vieste e il Gargano come uno dei luoghi di riferimento per il windsurf nazionale.