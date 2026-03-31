Paola Caruso su tutte le furie con Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip: “Schifo di uomo, vergognati”

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Paola Caruso, Raimondo Todaro, Francesca Manzini e altri gieffini nei giorni scorsi sono stati un po’ bacchettata dagli autori del Grande Fratello Vip. Il motivo? Perché mentre scherzavano di notte in camera hanno avuto un atteggiamento spinto e li hanno invitati a contenersi.

Secondo Francesca Manzini sono state Blu e Paola ad esagerare, ieri sera dopo aver visto la clip la Caruso è andata su tutte le furie. A detta sua erano tutti gasati e carichi ma quando sono stati richiamati non è stato a causa loro ma per quello che ha fatto Raimondo, solo che l’imitatrice non lo dice per difenderlo. Riferendosi al ballerino e a Francesca ha detto che fanno schifo e che sono stati infami, infatti non parlerà più con loro.

Raimondo Todaro nel mirino di Paola Caruso al Grande Fratello Vip: la gieffina lo attacca con ferocia in puntata

Il ballerino ha detto alla gieffina che non può dire che sono stati lui e Marco i peggiori, ha poi detto che non avrebbe ripetuto ciò che lei ha detto e ha fatto perché è un signore. L’intervento di Raimondo Todaro ha fatto infuriare ancora di più la gieffina.

Con tono agitato e nervoso Paola Caruso ha attaccato ancora il gieffino dicendo: “Ma sei schifoso e vergognoso, sei uno schifo di uomo e tua figlia si deve vergognare di avere un padre che dice queste cose a una madre, ti devi vergognare. Ti devi fare schifo da solo come uomo”.