Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro si scaglia contro Giovanni: “Falla finita che sei un pagliaccio”

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I protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip sono i battibecchi, nelle scorse ore è esplosa l’ennesima discussione, questa volta tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario.

Cosa è successo? Il Grande Fratello Vip ha dato la possibilità alla squadra gold di fare un aperitivo in giardino, al quale la squadra economy non ha potuto prendere parte. Il fatto che gli altri concorrenti siano stati esclusi non è affatto piaciuto al ballerino e a Francesca Manzini. La loro reazione? Il primo è andato via in segno di ribellione, l’imitatrice invece ha preso una bottiglia di spumante e l’ha dato ai ‘rivali’.

È scontro tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario al Grande Fratello Vip: perché hanno discusso durante l’aperitivo

Giovanni Calvario è apparso alquanto contrariato a causa del gesto di Francesca Manzini, che ha definito una scenata. Alla gieffina ha detto che se non rispetta le regole non può giocare. Le sue parole hanno infastidito non poco Raimondo Todaro che si è subito scagliato contro di lui.

Il ballerino lo ha attaccato con queste parole: “Falla finita che sei un pagliaccio. Ieri sera in confessionale ti dicono che bisognava finirla e te dici di andare avanti e siamo stati tutti ripresi dal Grande Fratello, che capitano sei?” A detta sua Giovanni Calvario si nasconde dietro questa eleganza ma in realtà è solo un pagliaccio, lui ha così replicato: “Non mi fa effetto quello che dici, tanto se devi essere ignorante…”.