Paola Caruso in lacrime svela perché partecipa al Grande Fratello Vip: c’entra il figlio

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Paola Caruso sta partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ieri si è lasciata sfuggire alcune personali confidenze con alcune sue compagne di avventura.

La gieffina ha rivelato il motivo che l’ha spinta a partecipare al reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, senza giri di parole ha detto che lo ha fatto per il figlio. Quando era ancora molto piccolo il piccolo Michele si è sentito male durante una vacanza in Egitto, aveva la febbre molto alta e quando gli hanno fatto una puntura per farlo stare meglio gli hanno lesionato il nervo sciatico. Da quel momento è iniziato il calvario perché non riusciva più ad utilizzare la gamba.

Il figlio di Paola Caruso deve operarsi di nuovo: le rivelazioni della gieffina al Grande Fratello Vip

Per molto tempo il figlio della showgirl è stato costretto ad usare un tutore per riuscire a camminare. I medici le avevano detto che non sarebbe mai guarito ma grazie ad un delicato intervento fatto in America è migliorato. Nella casa più spiata dagli italiani la gieffina ha fatto sapere che dovrà operarsi di nuovo.

Riferendosi al figlio Paola Caruso al Grande Fratello Vip ha rivelato: “A maggio devo andare in America per operarlo di nuovo. Per questo voglio restare qui perché devo lavorare, devo guadagnare“. In merito al padre di suo figlio ha invece detto che non è affatto presente, nemmeno gli telefona ma lei nonostante tutto lo informa tramite il suo legale.