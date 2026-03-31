Paola Caruso nega un abbraccio a Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, scoppia la lite: “Sei vergognosa”

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È ancora tanta la tensione tra Paola Caruso e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, dopo lo scontro che c’è stato tra le due ieri sera in puntata gli animi si sono di nuovo accesi nelle scorse ore.

Cosa è successo? Stamattina dopo essersi svegliata la Caruso ha abbracciato Barbara, accanto a lei c’era l’imitatrice ma si è limitata solo a salutarla. La Manzini le ha fatto notare che a lei l’abbraccio non l’ha dato, Paola Caruso ci ha tenuto subito a precisare che non è falsa ed è per questo che non l’ha abbracciata. Le ha detto di averla perdonata dopo le scuse, ma ha bisogno di più tempo per lasciarsi tutto alle spalle.

Nuovo scontro tra Paola Caruso e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: tensione alle stelle nella casa

Le due gieffine hanno iniziato a discutere nella casa più spiata dagli italiani, la showgirl l’ha accusata di non avere una personalità. La comica ha subito replicato dicendo che lei pensa con la propria testa e Raimondo con la sua.

Gli animi si sono accesi sempre di più al Grande Fratello Vip tra Francesca Manzini e Paola Caruso, al punto che Alessandra Mussolini le ha invitate a calmarsi per evitare di sentirsi male. Con tono alquanto agitato la showgirl all’imitatrice ha poi detto: “Mi fai venire un infarto, smettila di rompere i cogl**ni alla gente, lasciami stare. Tu non ti rendi conto, sei vergognosa“. Dopo un po’ hanno provato ad avere un altro confronto, riusciranno a trovare un punto di incontro nella casa?