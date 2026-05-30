Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, mercatino che passione!

Manfredonia (Fg), 30 maggio 2026. L’appuntamento per gli appassionati di vintage e collezionisti di ogni genere è in corso Manfredi, alle spalle del Castello del figlio di Federico II di Foggia, Re Manfredi che diede il nome al villaggio di pescatori e soldati che oggi si chiama Manfredonia. Ovvero luogo di Manfredi. Sabato e domenica ultime di maggio sono 2 giorni dedicati da tanti appassionati alla ricerca del francobollo mancante, ma anche del fumetto particolare, del disco 45 o 33 giri, che ultimamente sono tornati in voga…ma anche del giocattolo, la fiera del libro usato, ma anche di mobili, antiche statue religiose e cartoline d’epoca…c’è anche la bigiotteria moderna e tanti altri oggetti antichi, vintage e moderni. Prezzi da uno euro fino al capogiro…per un quadro firmato si può arrivare fino a centinaia di euro…basta cercare e trovare…Già alle 6 del mattino commercianti e appassionati della prima ora giungono a Manfredonia, da tutta la Puglia, ma anche da regioni limitrofe, per l’appuntamento del mercatino del fine settimana, evento autorizzato dal Comune locale, vede vari espositori con diverse tipologie di oggetti. Abbiamo fatto un giro e ci siamo fermati da alcuni di loro…per ascoltare in breve la loro storia di vita importante che li ha portati a girare l’Italia più per passione e per il rispetto che offono a tanti oggetti che devono rivivere e non finire al macero come purtroppo molte volte succede. Per esempio Antonio Bruno di Foggia, ha 45 anni, è conosciuto per alcune apparizione in televisione su TeleFoggia, (nel fortunato programma di intrattenimento “il Salotto di Francesco” condotto da Francesco Molinaro, assieme al suo amico Marco e tante bellissime modelle ne uscì una bellissima puntata). Bruno ha anche il ruolo di bravo attore teatrale e operatore di clownterapia, infatti lui si veste da dottore, con il camice…per far felice i bambini regalando loro palloncini gonfiati con i suoi polmoni…e donando un sorriso ai piccoli che sono molto spesso più tecnologici dei grandi…Lui si occupa prevalentemente di giocattoli d’epoca, ma anche vintage e moderni, macchine fotografiche, ma anche oggetti particolari….Invece Mario Di Giovanni di 55 anni, vive in provincia di Foggia e non solo. In tutta la Puglia e parte del sud Italia è considerato il numero 1 dei venditori di libri usati di ogni genere: se cerchi un libro lui è la persona giusta, lo detiene sicuramente…in ottime condizione e cellofanato, ad un ottimo prezzo che vale davvero la pena leggere un poco e lasciar perdere il telefonino per qualche ora…per ritornare alla buona cultura…Mario originario dell’Abruzzo, ha avuto un papà speciale: Sabino (1939/1923). Anche lui aveva per i libri una passione enorme, fu lui che fondò nei primi anni ’60 la famosa e storica libreria “ARPI”, in via Isonzo, una traversa del Viale della stazione di Foggia, che fino al 2010 ha venduto tantissimi libri nuovi ed usati, poi Mario per una decina di anni cambiò lavoro, divenne Responsabile di uno Stabilimento ad Arezzo, poi giunse di nuovo a Foggia proprio per la nostalgia del libro, è tornato a proporre libri usati in ottime condizioni…Anche lui è presente in questi 2 giorni a Manfredonia, dove ha una delle sue tappe fisse, afferma che la lettura va ancora forte, soprattutto i fumetti…Poi incontriamo un musicista speciale, Gennaro Esposito, lui è nato a Torre del Greco (Na), ha 33 anni, operatore socio sanitario, è amico ed estimatore del famoso Edoardo De Crescenzo, (tra i vari componenti musicisti che hanno collaborato con lui, Mario Rosini, che ha scritto per Edoardo “sono fatti miei” Claudio Mattone, e Franco Migliacci). Gennaro è fidanzato con Lucia di Foggia, che ha 32 anni, appassionata di Vintage e non solo propone tanti oggetti usati e in ottime condizioni nel Mercatino a Manfredonia, ci ha detto che svolge questa attività “perchè qui al Sud non c’è altro…” Il suo ragazzo è un musicista Jazz, Pop and Blues, suona proprio la fisarmonica, (nella foto mostra lo strumento in versione giocattolo che propone in questi 2 giorni la fidanzata Lucia). Giuseppe Saldutto “collezionista di padre Pio…” ha trovato sul banco del suo amico Mario il libro “Padre Pio Beato Fatti di Cronaca e Miracoli Edizioni Segno 1999”, purtroppo lo tiene anche a doppione, lo ha scritto proprio lui e per coincidenza…Mario stamani aveva sul banco proprio questo libro…Mario e Giuseppe si conoscono da più di 35 anni, ai tempi delle scuole superiori a Foggia quando studiavano insieme ed avevano già entrambi la stessa passione per i libri.

DESCRIZIONE DEL FOTOGRAFICO.

Manfredonia (Fg). Da sinistra Antonio Bruno mostra delle macchinine d’epoca complete della confezione originale, al centro Gennaro Esposito musicista di fisarmonica jazz e pop, viene da Torre del Greco (Na), per stare con la sua fidanzata Lucia che espone quadri e giocattoli come la fisarmonica che tiene tra le mani. E Mario Di Giovanni mostra il libro scritto da Giuseppe Saldutto nel 1999 in vendita in questi 2 giorni di mercatino.

Manfredonia (Fg) Mario Di Giovanni in posa per il fotografo suo amico Giuseppe Saldutto in compagnia dei suoi preziosi libri che propone al Mercatino.

Manfredonia (Fg) Mario Di Giovanni (in posa per il fotografo suo amico Giuseppe Saldutto) mostra il libro (unica copia in vendita) “Padre Pio Beato Fatti di Cronaca e Miracoli Edizioni Segno 1999”, autore Giuseppe Saldutto da Foggia.

Libri proposti da Mario Di Giovanni vari titoli usati ma come nuovi…

Tra i libri in vendita anche una copia “Padre Pio Beato Fatti di Cronaca e Miracoli Edizioni Segno 1999”, autore Giuseppe Saldutto da Foggia (a destra mentre divertito mostra il suo libro in vendita a Manfredonia).