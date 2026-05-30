Esplosione Bper a Manfredonia, opposizione: “Ecco il ruolo del sindaco che non risolve un solo problema”
Esplosione Bper a Manfredonia, opposizione: “Ecco il ruolo del sindaco che non risolve un solo problema”
L’ESPLOSIONE DEL SINDACO “SCIENZIATO”
“La Provincia di Foggia è un territorio attenzionato da bande criminali”: la sensazionale affermazione, consegnata ai posteri da La Marca, dopo il triste episodio delittuoso, verificatosi, ieri notte, in Piazza Marconi, presso la banca Bper.
Una scoperta leggendaria, la sua, che meriterebbe altissimi riconoscimenti, persino internazionali. Oseremmo proporre il Nobel, per l’assai acuta ed inedita analisi del fenomeno delinquenziale, donataci dal primo cittadino.
Il sindaco, però, quando si tratta di trasformare in atti concreti le sue, rivoluzionarie intuizioni, si paralizza improvvisamente, preferendo la comoda scorciatoia, consistente nell’addossare puntualmente le responsabilità sul Governo.
Troppo semplice, se non addirittura scontato!
Uno stratagemma banale, per eludere il tema specifico, coinvolgendo altri, da colpevolizzare poi.
UN TRUCCO VECCHIO COME IL MONDO!
Abbiamo posto, in innumerevoli occasioni, anche nell’aula del consiglio, la questione della sicurezza, domandando a chi dovrebbe rappresentare l’intera COMUNITA’, ossia il sindaco, di promuovere urgentemente la convocazione prefettizia del comitato provinciale competente.
E’ quella la sede istituzionale, chiamata ad esaminare e decidere nell’ambito specifico.
Non la piazza virtuale, nella quale un sindaco dovrebbe calarsi solo quando ha cognizione di causa e idee chiare.
Il potere esecutivo centrale (Roma) è intervenuto, con svariati provvedimenti legislativi ed organizzativi, riguardanti i reati predatori (furti, rapine e simili, peraltro, commessi in molti casi da stranieri). E’ stato così previsto che i Comuni possano favorire ed incentivare l’impiego della polizia locale, attraverso nuove assunzioni ed attribuzioni di CONGRUI trattamenti economici straordinari.
A Manfredonia, Città di circa 53.000 abitanti, nel corso della notte – quindi dalle ore 22.00 a seguire – non opera alcun vigile urbano, non essendo i politici in grado di assicurarne il funzionamento, mediante adeguati stanziamenti economici (sono contemplati 2.325,00 euro per gli straordinari del corpo, in relazione all’anno 2026!)
Questo è il ruolo di un sindaco, davvero in grado di risolvere un problema, che sia UNO!
Da ultimo, il contesto urbano e’ infestato da BLATTE ed INSETTI, che tanti disagi stanno creando.
Tuttavia, invece, di adoperarsi, si preferisce filosofeggiare, dimostrando scarsa capacità di inquadrare le vicende ed i possibili rimedi, mentre le forze dell’ordine (cui esprimiamo tutta la nostra gratitudine) si affannano, per tutelare la collettività.
Riaffiorano, così, i versi di un brano, scritto dal sindaco, nelle vesti di cantautore, quando parlava di “politicanti”.
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Galli
Liliana Rinaldi