L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 1° al 7 giugno su amore, vita di coppia e single: grande salto di qualità per i Pesci

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 1° al 7 giugno, i Pesci single troveranno novità e sensualità grazie alla Luna, mentre le coppie supereranno i malintesi ritrovando una forte intesa a giugno. I nativi del Cancro single vivranno una domenica eccezionale con possibili colpi di fulmine, pur dovendo fare attenzione alla nostalgia, mentre le coppie solide avranno il cielo a favore per rafforzare il proprio legame. Infine, i single del Leone avranno il desiderio di forti emozioni ma dovranno evitare la fretta e la testardaggine, mentre le coppie di questo segno affronteranno tensioni legate al denaro, trovando però il momento ideale per recuperare l’armonia durante il sabato.

Oroscopo da lunedì 1 a domenica 7 giugno: da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, basta una scintilla per farti accendere, ma se manca il brivido della sfida perdi interesse alla velocità della luce. Questo periodo favorisce colpi di fulmine travolgenti, che però rischiano di spegnersi prima di trasformarsi in qualcosa di serio. Se hai una relazione, Venere e Mercurio in opposizione creano qualche turbolenza. Il tuo modo di amare è totale e passionale, il che ti spinge a pretendere tantissimo da chi hai al tuo fianco: attenzione alle scintille e ai piccoli attriti di coppia.

Toro – Se sei single, alza lo sguardo: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, per te in questo momento il cielo non ha confini. I nuovi incontri sono dietro l’angolo e spesso nascono nei momenti più impensabili, che si tratti di un’occhiata d’intesa in ufficio, di una commissione quotidiana o della solita routine che all’improvviso si accende. Non sottovalutare nessuno: una semplice conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di davvero grande. Se invece hai una storia d’amore, le cose procedono. Il tuo obiettivo principale è la stabilità, ma se c’è qualche sassolino nella scarpa, ti conviene tirarlo fuori subito. Questo è il momento perfetto per pianificare il futuro e organizzare i passi di coppia, anche se dovrete rimettere mano ai conti per rivedere con attenzione alcune questioni economiche.

Gemelli – Se sei single, la voglia di rimetterti in gioco e fare nuovi incontri è alle stelle, ma questa volta si accompagna a una sana prudenza. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non hai più intenzione di perdere tempo con storie superficiali: le delusioni passate ti hanno insegnato a selezionare con cura chi merita il tuo cuore. Le opportunità per guardarti intorno comunque non mancheranno. Se invece hai un partner, la tua priorità assoluta è la complicità. Cerchi un sostegno reciproco e, se avverti che questo equilibrio vacilla, l’insoddisfazione e l’irritazione prendono il sopravvento. Fai attenzione alla giornata di domenica, che si preannuncia piuttosto nervosa.

Cancro – Se sei single, la tua voglia di innamorarti sta letteralmente prendendo il volo e un colpo di fulmine improvviso potrebbe stravolgerti la giornata. Dopotutto, l’oroscopo di Paolo Fox annuncia una domenica eccezionale, forte del sostegno di ben cinque pianeti. Attenzione però alla nostalgia: potresti veder riaffiorare un vecchio ricordo o ripensare a qualcuno che credevi dimenticato. Capitolo coppie: se vi volete bene, il cielo è tutto dalla vostra parte. I prossimi giorni saranno perfetti per fare chiarezza, anche grazie a un weekend che porta consiglio. Se la tua storia è solida, questo è il momento ideale per ricostruirla su basi ancora più mature e consapevoli.

Paolo Fox, oroscopo della settimana 1-7 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Per i cuori solitari la sete di forti emozioni è tanta, ma la stabilità scarseggia. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, potresti fare accoppiate interessanti, a patto di non farti accecare dalla fretta o dalla testardaggine. In amore ami il brivido della conquista, ma le giornate di venerdì e sabato richiederanno massima prudenza. Se invece hai già un partner, l’aria che tira è elettrica: il sentimento non è in discussione, ma le troppe tensioni legate al denaro hanno creato qualche attrito. Hai un forte bisogno di ritrovare la tua armonia, e il momento giusto arriverà questo sabato.

Vergine – Se sei single, la tua situazione è decisamente migliore rispetto a inizio maggio. Da tipico segno di Terra quale sei, cerchi risposte concrete e le pretenderai subito. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, i nuovi incontri sono dietro l’angolo, ma attento a non pretendere la perfezione assoluta da chi hai di fronte. Questo è un periodo perfetto per fare scelte davvero speciali. Se hai una relazione, finalmente si respira un’aria più realistica. Dopo un momento complicato, adesso riesci a trovare un punto d’incontro con il partner e attorno a mercoledì è in arrivo una bella soddisfazione. Occhio solo ai possibili attriti con Gemelli e Pesci.

Bilancia – Trovare qualcuno che ti piaccia davvero sembra un’impresa impossibile. Come evidenziano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, il trio formato da Venere, Giove e Mercurio in orbita nervosa ti rende scettico, al punto da farti credere che nessuno meriti davvero il tuo tempo. Le cose non vanno meglio sul fronte di coppia, dove tornano a galla vecchi malumori. Martedì e mercoledì saranno le giornate più critiche, in cui tollerare i difetti del partner ti riuscirà difficilissimo. Cerca di resistere e tieni duro: superata la metà del mese la situazione migliorerà.

Scorpione – Cuori solitari, a rapporto! Una schiera di pianeti a favore riaccende in te la scintilla dell’amore. Le occasioni per conoscere gente nuova ci sono, ma rischi di bloccarti da solo per paura di soffrire. Come sottolineano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, dovresti semplicemente lasciarti andare: ci sono opportunità intriganti all’orizzonte che aspettano solo di essere vissute, a patto che tu non eriga muri invisibili. Per chi vive in coppia, invece, si fa forte il bisogno di fare grandi passi e pianificare il domani. Un legame già stabile ne uscirà ancora più complice e, anche se avete attraversato una fase di tempesta, avrete finalmente la giusta serenità per superare ogni intralcio.

La settimana 1-7 giugno secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Giugno accende il semaforo verde per i single: preparati a fare nuovi incontri. Cerca solo di restare con i piedi per terra, perché le previsioni astrologiche di Paolo Fox segnalano la tendenza a perdere la testa per persone irraggiungibili o misteriose. Situazione diversa se vivi una relazione solida: per voi la routine scorre senza scossoni. Chi ha vissuto un periodo turbolento il mese scorso troverà la serenità necessaria per archiviare i vecchi problemi. I contrasti con la tua dolce metà? Saranno solo un vago ricordo. (3 stelle, settimana discreta)

Capricorno – Se sei single la situazione planetaria invita alla prudenza: l’atmosfera non è ideale per iniziare una relazione. Sei molto assorbito dagli impegni professionali e dalle cose pratiche da sbrigare, quindi tendi a tenerti sulla difensiva. Per le coppie, la parola d’ordine è fare squadra, cercando sicurezza e ascolto reciproco. Occhio però ai vecchi strascichi: dispute recenti con i parenti o nodi legati alla gestione della casa rischiano di riaccendersi a causa dello stress lavorativo.

Acquario – C’è aria di cambiamento per i cuori solitari: hai di nuovo voglia di metterti in gioco e, se hai osato nei mesi scorsi, potresti aver già incrociato uno sguardo interessante a maggio. Al momento sei irresistibilmente attratto da tutto ciò che è fuori dagli schemi. Il fine settimana in arrivo – in particolare venerdì e sabato – si preannuncia ad alto tasso di passionalità proprio grazie alla Luna che ti fa visita. Capitolo amore: la vita di coppia è dinamica, ma negli ultimi tempi qualche discussione per motivi economici o di gestione della casa ha rovinato l’equilibrio. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, serve più empatia, soprattutto se il vostro partner avverte una mancanza di libertà.

Pesci – Single? L’amore chiama e tu devi solo rispondere. Lascia perdere i dubbi e buttati: la strada è aperta verso bellissime novità e conoscenze inaspettate. Tra l’altro, l’oroscopo di Paolo Fox evidenzia come la Luna di domenica saprà darti il consiglio giusto al momento giusto, accendendo anche una forte carica di sensualità. Per chi è in coppia, torna finalmente il sereno: i malintesi si azzerano e si ricomincia a parlare la stessa lingua. Voltata la pagina di maggio, giugno ti regala un netto salto di qualità per ritrovare l’antico feeling.