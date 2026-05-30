Beatrice Valli e Marco Fantini, chi sono i loro quattro figli: età, storia familiare e il rapporto con i genitori

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Nel panorama social italiano, poche coppie riescono a raccontarsi con la naturalezza e la complicità di Beatrice Valli e Marco Fantini. La loro storia, nata davanti alle telecamere di Uomini e Donne, è diventata negli anni un punto di riferimento per chi ama seguire famiglie giovani, unite e sempre in movimento.

Oggi i due influencer condividono una vita piena, fatta di lavoro, viaggi e soprattutto di una famiglia numerosa che ha conquistato il pubblico. I figli sono quattro, ognuno con una storia diversa e un legame speciale con i genitori. Ma chi sono davvero? Qual è la loro età? E come si è costruito il rapporto con Beatrice e Marco? Scopriamolo insieme.

Alessandro, il primogenito: la storia con Nicolas Bovi e il rapporto con Marco Fantini

Prima dell’incontro con Marco Fantini, Beatrice Valli aveva già vissuto un amore importante con il calciatore Nicolas Bovi. Da quella relazione, durata tre anni, è nato Alessandro, il suo primo figlio. Beatrice lo ha avuto giovanissima, a soli sedici anni, in un momento della vita in cui molte ragazze stanno ancora cercando la propria strada. Lei, invece, ha scelto di crescere suo figlio con determinazione, costruendo passo dopo passo la famiglia che aveva sempre desiderato.

La relazione con Bovi si è conclusa poco dopo la nascita del bambino, ma il rapporto tra i due ex è rimasto sereno e maturo. Nicolas ha più volte raccontato di stimare profondamente Beatrice come madre e di essere felice che Alessandro possa contare anche sulla presenza di Marco. Ha ammesso che all’inizio non è stato semplice accettare la nuova relazione dell’ex compagna, ma col tempo ha riconosciuto la qualità del legame tra Marco e il bambino. Oggi i tre hanno trovato un equilibrio che mette al centro il benessere di Alessandro, cresciuto in un ambiente affettuoso e stabile.

Bianca e Azzurra: le prime figlie di Beatrice Valli e Marco Fantini

Quando Beatrice decide di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Marco Fantini, ha 19 anni, un figlio piccolo e una relazione finita da poco. La sua scelta viene criticata, ma lei non si lascia fermare dai giudizi. Il feeling con Marco è immediato, cresce puntata dopo puntata e culmina nella scelta del tronista. Da quel momento, la loro storia non si è più interrotta.

Nel 2017 nasce Bianca, la prima figlia della coppia. Una bambina solare, che oggi ha sei anni e che spesso appare nei contenuti social dei genitori, sempre con un sorriso contagioso. Tre anni dopo arriva Azzurra, nata nel 2020. La piccola ha affrontato fin da subito un piccolo problema al frenulo della lingua, una condizione che richiede attenzione nei primi mesi di vita. Beatrice ha raccontato tutto con sincerità ai suoi follower, spiegando come la bambina fosse seguita da medici esperti e come, con il tempo, la situazione si fosse risolta completamente.

Le due sorelle crescono in un ambiente dinamico, tra viaggi, set fotografici e momenti di quotidianità che la coppia condivide spesso con la propria community. Il rapporto con i genitori è forte, costruito sulla presenza costante e su un affetto che traspare in ogni immagine pubblicata.

Matilda Luce: l’ultima arrivata che completa la famiglia Valli‑Fantini

L’ultima nata della famiglia è Matilda Luce, venuta al mondo nell’aprile 2023. La gravidanza non è stata semplice per Beatrice, che ha raccontato di aver affrontato momenti delicati, ma la nascita della bambina ha portato una nuova luce nella loro vita. Il nome è stato scelto solo dopo il parto, mantenuto segreto fino all’ultimo, come un piccolo rituale intimo che la coppia ha voluto vivere lontano dai riflettori.

Beatrice ha condiviso con i follower un video in cui, stanca ma felice, raccontava l’emozione di stringere tra le braccia la sua terza figlia avuta con Marco. Oggi Matilda è una neonata che cresce circondata dall’amore dei genitori e dei fratelli maggiori, completando una famiglia che negli anni è diventata un simbolo di unione e modernità.

Il rapporto tra Beatrice Valli e Marco Fantini e i loro quattro figli è costruito su una quotidianità fatta di presenza, dialogo e affetto. Alessandro, Bianca, Azzurra e Matilda rappresentano quattro capitoli diversi della loro storia, ma tutti legati da un filo comune: la volontà di costruire una famiglia solida, nonostante le difficoltà e i cambiamenti che la vita porta con sé.