Francesca Manzini in lacrime al Grande Fratello Vip, la confessione: “Mi manca Raimondo”

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Francesca Manzini al Grande Fratello Vip era abituata a trascorrere gran parte del suo tempo con Raimondo Todaro, infatti sta accusando molto la sua assenza.

Tra loro è nata una speciale amicizia, l’imitatrice in questi giorni ha negato di essersi invaghita del suo compagno di avventura anche se il suo atteggiamento ha palesemente dimostrato il contrario. In confessionale però ha ammesso che prova qualcosa per lui, però ha già precisato che non farà alcun passo verso di lui dal momento che ha già una fidanzata fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Raimondo Todaro e Francesca Manzini distanti: la gieffina scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip

Finiti in nomination Ibiza e il ballerino sono stati mandati per qualche giorno in un monolocale, lui e Francesca Manzini quindi resteranno lontani per un po’. Questa improvvisa novità ha fatto crollare la gieffina, nelle scorse ore infatti non è riuscita a trattenere le lacrime.

La gieffina si è sfogata con alcuni concorrenti, riferendosi a Raimondo Todaro ha detto che si sente senza un amico, senza un sostegno, loro parlavano di tutto. Visibilmente turbata ha aggiunto: “Lui è un affetto per me, ma non mi penserà in questi giorni perché non sono niente per lui. Prima ho urlato alla porta ‘Raimondo’ e neanche mi ha risposto! Quanto mi manca! Purtroppo non ho maschere”. Francesca Manzini da sola in giardino ha continuato a piangere mentre ripeteva che sente la mancanza del ballerino.