Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro su Francesca Tocca: “Abbiamo fatto il massimo, non ho rimorsi”

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Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua ex moglie, Francesca Tocca e sul loro attuale rapporto.

La loro relazione negli ultimi anni ha fatto non poco discutere, più volte si sono lasciati e riconciliati, si è parlato anche di presunti tradimenti. L’addio definitivo risale al 2024, entrambi dopo averci provato più volte hanno capito che non poteva più funzionare tra loro e hanno deciso di prendere strade diverse. Francesca Tocca in una recente intervista ha parlato di delusioni e mancanze di rispetto, lui invece le ha dedicato parole piene di affetto.

Raimondo Todaro non ha rimorsi sul rapporto con Francesca Tocca: cosa ha detto nella casa del Grande Fratello Vip

Durante una chiacchierata con Renato e Nicolò il ballerino ha fatto sapere che lui e l’ex moglie si sono lasciati due volte dopo essere convolati a nozze nel 2014. Il primo addio risale al 2019, dopo quasi due anni di separazione però decisero di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore.

La riconciliazione è durata tre anni, a novembre nel 2024 però si sono lasciati di nuovo. Raimondo Todaro in merito al loro attuale rapporto ha fatto sapere che vanno molto d’accordo, ha definito Francesca Tocca una persona fantastica. Il gieffino ha poi rivelato: “Ho la serenità di dire che ci ho provato, capito? Abbiamo fatto il massimo, il rimorso non ce l’ho“.