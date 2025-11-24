Padova, 22enne aggredisce un uomo e tenda di rapire sua figlia di un anno: bloccato dalla Polizia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La spaventosa vicenda si è svolta qualche giorno fa a Padova, dove un ragazzo di 22 anni ha tentato di rapire una bimba di un anno. La piccola stava dormendo dentro il passeggino, era insieme al padre nel piazzale della Stazione ferroviaria quando l’aggressore ha colpito suo padre per cercare di prendere lei.

Il padre della piccola ha iniziato ad urlare mentre inseguiva il malvivente, ricevuta la segnalazione da coloro che hanno assistito alla terribile scena immediato è stato l’intervento della Polizia sul posto. Gli agenti sono riusciti ad individuare il 22enne, nel passeggino la bimba piangeva spaventata. Il ragazzo ha avuto una reazione molto violenta quando doveva scendere dalla vettura della Polizia, ha iniziato a tirare calci e ha colpito uno dei poliziotti.

Il 22enne è un cittadino tunisino che vive regolarmente a Padova da circa un anno, è stato arrestato per percosse e tentato sequestro della bambina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stata anche avviata la revoca del suo titolo di soggiorno. Il padre della bambina di un anno ha vissuto un momento di grande paura, fortunatamente però la situazione si è risolta in fretta e ha potuto riabbracciare la figlia senza troppe conseguenze.