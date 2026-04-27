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Manfredonia. Biomasse spiaggiate e utilizzo in agricoltura: chiarimenti sulla manifestazione di interesse

In merito all’avviso pubblico per il riutilizzo delle biomasse vegetali spiaggiate a fini agronomici, il Comune di Manfredonia fornisce alcune precisazioni utili a chiarire modalità e caratteristiche dell’iniziativa.

L’intervento riguarda materiali naturali, tra cui Cymodocea nodosa e Posidonia oceanica, che, secondo la normativa vigente e le linee guida regionali aggiornate dalla Regione Puglia, possono essere riutilizzati in agricoltura come ammendanti, contribuendo al miglioramento della qualità dei suoli e alla restituzione di sostanza organica.

Le stesse disposizioni regionali prevedono precise condizioni di utilizzo: le biomasse devono essere preventivamente desalinizzate tramite lavaggio sulla spiaggia di origine, possono essere impiegate esclusivamente su terreni agricoli idonei (sabbiosi o a medio impasto e ben drenati) e nel rispetto di quantitativi definiti (100 quintali per ettaro), con l’obbligo di una specifica relazione agronomica redatta da professionista abilitato.

È importante sottolineare che l’intero processo è gestito dal Comune di Manfredonia: le biomasse vengono raccolte lungo il litorale, sottoposte a operazioni di pulizia e desalinizzazione mediante lavaggio direttamente sulla spiaggia e successivamente trasportate fino ai terreni indicati dagli agricoltori aderenti, i quali provvederanno allo spandimento.

Si tratta, dunque, di un servizio completamente organizzato dall’Amministrazione, che consente agli operatori agricoli interessati di beneficiare gratuitamente di una risorsa naturale già trattata e pronta per l’utilizzo, nel rispetto delle condizioni tecniche previste.

Restano a carico dei soggetti aderenti esclusivamente gli adempimenti previsti dalla normativa, tra cui la redazione della relazione agronomica, necessaria a verificare la compatibilità dei terreni e delle colture con l’impiego delle biomasse.

«L’obiettivo di questa iniziativa – dichiara l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino – è quello di coniugare tutela ambientale e sostegno al comparto agricolo, trasformando un fenomeno naturale in un’opportunità concreta per il territorio. Parliamo di materiali naturali, opportunamente trattati, che possono contribuire a migliorare la qualità dei suoli in un’ottica di sostenibilità e di economia circolare».

L’avviso disciplina nel dettaglio requisiti dei terreni, modalità di utilizzo, quantitativi consentiti e adempimenti tecnici richiesti, garantendo un utilizzo controllato e conforme alle disposizioni regionali.

L’Amministrazione comunale invita gli agricoltori interessati a consultare l’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale e a presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità previste.