La forza di una donna, spoiler 27 aprile 2026: ladri a casa di Sirin, parte un colpo di pistola

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 27 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che vedere il figlio così felice ha fatto riflettere molto la Signora Fazilet, infatti si è resa conto che insieme a Ceyda è molto più sereno e gioioso.

Spoiler La forza di una donna 27 aprile 2026: Arif ascolta una sconvolgente rivelazione

Fazilet e Raif nei precedenti episodi hanno ricevuto la visita di Buket, l’ex fidanzata del ragazzo, per Ceyda è stato impossibile nascondere la sua gelosia. A casa di Bahar saranno tutti pronti a festeggiare il Capodanno, l’unica assente sarà Sirin.

La riccia è rimasta a casa sua da sola e dovrà fare i conti con la spiacevole visita di un ladro. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Arif salirà a casa di Sirin per invitarla a raggiungerli per cenare insieme e assisterà alla scena. L’uomo ascolterà una sconvolgente rivelazioni dopodiché si sentirà un colpo di pistola.