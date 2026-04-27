Mariavittoria Minghetti, reunion con alcuni ex gieffini a Roma: ecco con chi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mariavittoria Minghetti è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 2024. La dottoressa romana è finita prepotentemente alla ribalta in queste ultime settimane a causa della fine della sua storia d’amore con Tommaso Franchi, che aveva conosciuto all’interno del reality show targato Mediaset. In queste ore, la donna è tornata a far parlar di sé per una reunion insieme ad alcuni ex gieffini in un noto ristorante di Roma. In particolare, Maxime Mbanda ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede posare insieme a Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi e Ilaria Clemente davanti ad un tavolo di un locale della Capitale. Il rugbista ha allegato il tutto alla seguente didascalia: “E che ve devo dì?”. I quattro sono rimasti in ottimi rapporti in seguito all’esperienza fatta all’interno della Casa.

Mariavittoria Minghetti si gode gli amici dopo la fine della storia con Tommaso Franchi

In queste ultime settimane, Mariavittoria Minghetti ha incontrato diversi ex gieffini che avevano condiviso con lei l’esperienza in televisione. La dottoressa romana aveva visto a Milano Lorenzo Spolverato e Michael Castorino mentre a Roma era stata immortalata con Stefano Tediosi. Proprio con quest’ultimo erano nate delle voci di un presunto flirt. La donna si gode la famiglia e gli amici dopo la fine della relazione con Tommaso Franchi durata un anno e mezzo circa. La dottoressa romana ha preferito non rilasciare commenti in merito alla sua nuova situazione sentimentale.