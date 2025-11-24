Qualiano, 35enne accoltellata dall’ex sotto casa: la figlia interviene e le salva la vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sfiorata la tragedia a Qualiano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 29 anni ha manomesso il braccialetto elettronico per recarsi dalla sua ex compagna, una donna di 35 anni.

Era stata proprio lei a farlo finire agli arresti domiciliari dopo averlo denunciato lo scorso marzo per maltrattamenti. L’uomo è evaso con lo scopo di uccidere la sua ex compagna, infatti si è recato sotto casa sua con un coltello. All’inizio l’ha insultata e mentre lei ha cercato di scappare l’ha presa per i capelli e l’ha più volte accoltellata ferendola all’addome, alla testa e al petto.

35enne accoltellata dall’ex sotto casa a Qualiano: la figlia sente le urla ed impedisce il femminicidio

Sentendo le disperate urla della donna la figlia della vittima si è precipitata da lei in strada. Il suo intervento è stato fondamentale perché ha messo in fuga l’aggressore mentre provava a fermarlo. La figlia della 35enne le ha salvato la vita, se non fosse arrivata in tempo l’ex compagno l’avrebbe uccisa.

I Carabinieri poco dopo hanno rintracciato il 29enne, era nella sua abitazione e aveva ancora con sé l’arma utilizzata per cercare di uccidere la sua ex compagna. La vittima ha riportato gravi ferite in seguito all’aggressione, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, il suo ex invece è stato portato nel carcere di Poggioreale.