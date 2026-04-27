Il Paradiso delle signore chiude su Rai 1: svelata la data

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Il Paradiso delle signore si appresta a salutare il pubblico italiano dopo una stagione non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti. Nonostante abbia registrato una media di 2 milioni di telespettatori, la soap opera non ha potuto fare niente contro la concorrenza di Canale 5 dove va in onda La forza di una donna. Proprio le vicende ambientate al grande magazzino di Milano chiuderanno i battenti tra poche settimane sui teleschermi di Rai 1. Secondo quanto riportato in rete, l’ultima puntata di questa edizione de Il Paradiso delle signore è prevista per il 22 maggio in televisione. Tra le novità del mese di maggio anche la decisione dei piani alti di Viale Mazzini di sospendere la soap opera in occasione del Primo Maggio ovvero la Festa dei Lavoratori.

Il Paradiso delle signore chiude i battenti il 22 maggio

Questa edizione de Il Paradiso delle signore chiuderà i battenti venerdì 22 maggio sui teleschermi di Rai 1. Un finale di stagione denso di colpi di scena per la gioia del pubblico italiano. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Adelaide, Umberto e Matteo aiuteranno Odile a sbarazzarsi dei fratelli Marchesi, che l’avevano manipolata per i loro loschi scopi. Rosa, invece, lascerà Milano mentre Irene capirà di essere profondamente innamorata di Johnny. Per Cesare sarà un duro colpo visto che con la capo-commessa del grande magazzino aveva sognato un futuro felice insieme.