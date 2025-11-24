Crotone, donna costringe i figli ad avere rapporti sessuali: 42enne finisce in carcere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I figli dovrebbero sempre sentirsi al sicuro tra le mura domestiche insieme ai loro genitori, ma quello che è successo in provincia di Crotone lascia senza parole.

Con esattezza la vicenda si è svolta a Isola Capo Rizzuto, dove una donna di 42 anni ha più volte costretto i suoi figli ad avere dei rapporti sessuali con lei. Le vittime sono minorenni e quando la madre ordinava loro di svolgere degli atti sessuali non si sono mai ribellati. Avevano paura di essere puniti da lei ed è per questo che facevano ciò che lei chiedeva.

Donna di 42 anni abusa sessualmente dei suoi figli: la verità viene a galla e lei viene arrestata

Nonostante fossero terrorizzati a causa della situazione che c’era da tempo tra le mura domestiche i figli della 42enne hanno trovato il coraggio di raccontare tutto agli assistenti sociali. In seguito alla segnalazione sono iniziate le indagini che ha fatto emergere una scioccante verità.

Nel momento in cui è stato accertato che la donna abusava sessualmente dei suoi figli è scattato il fermo, infatti è stata arrestata non solo per abusi sessuali ma anche per maltrattamenti sui figli minorenni. La 42enne è stata quindi trasferita in carcere, dove dovrà scontare una pena di otto anni.