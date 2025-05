Nicolas Vaporidis torna a parlare dell’Isola dei famosi: “Edoardo Tavassi mi ha salvato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel 2022 Nicolas Vaporidis ha partecipato all’Isola dei famosi, fu proprio lui ad aggiudicarsi la vittoria del reality. Ospite nel podcast ‘NoLies’ ha ricordato l’esperienza vissuta in Honduras, a detta sua il programma ha un suo fascino però non lo rifarebbe.

Il noto attore ha rivelato che per lui la vittoria ha rappresentato un senso di liberazione, quella in cui ha partecipato lui è stata l’edizione più lunga di sempre e non vedeva l’ora di andarsene. Sull’isola ha sentito la mancanza della sua famiglia, spesso si sentiva anche a disagio perché non era abituato a certe dinamiche, lì non c’era un copione da seguire ed era sempre esposto.

Nicolas Vaporidis e l’amicizia nata con Edoardo Tavassi all’Isola: perché lo ha salvato

Durante la permanenza in Honduras l’attore ha stretto uno speciale rapporto di amicizia con Edoardo Tavassi. A detta sua è grazie a lui che è riuscito ad affrontare il disagio che provava all’Isola dei famosi: “A salvarmi è stato Edoardo Tavassi, una persona che porterò sempre nel cuore come una sorta di salvatore”.

Riferendosi all’amico Nicolas Vaporidis ha fatto sapere che è arrivato in un momento molto delicato per lui, è convinto che l’esperienza sarebbe stata ancora più dura senza di lui. L’attore ha concluso dicendo che tutto ciò è legato alla sua timidezza e non tanto al programma che a parer suo ha un suo fascino.