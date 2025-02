Uomini e Donne, Gianmarco Steri dopo l’esterna: “Mi sento in difficoltà, non vi farò perdere tempo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sta incuriosendo non poco il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, moltissimi fan del noto dating show di Maria De Filippi infatti non vedono l’ora di scoprire che piega prenderà il suo percorso. Tantissime sono state le ragazze che hanno contattato la redazione per corteggiarlo, le richieste sono state talmente tante che la cosa ha spiazzato davvero tutti.

Più volte il tronista ha fatto sapere che non si aspettava affatto di iniziare in questo modo. Dopo giorni di selezioni ha fatto le sue prime due esterne. Dopo che è stata mandata in onda l’esterna con Giorgia in studio Gianmarco Steri ha fatto sapere di essere stato molto bene. A detta sua si è confermato ciò che pensava, cioè che sembra una ragazza molto genuina, semplice nei modi e nei discorsi che hanno fatto. Più volte ha notato che si rapportava con difficoltà però lo capisce, lei ha confermato e ha detto che col tempo si scioglierà.

Gianmarco Steri in difficoltà a Uomini e Donne: cosa ha detto alle corteggiatrici

In studio il nuovo tronista di Uomini e Donne ha rivelato a Maria De Filippi che c’è una cosa che lo mette in difficoltà. Di che si tratta? Ha fatto sapere che lo ha colpito molto il fatto che molte delle ragazze fanno tanta strada per corteggiarlo, come le due corteggiatrici con le quali ha fatto le esterne, una viene da Brindisi e l’altra da Palermo.

Alla conduttrice ha detto: “Loro prendono pullman, aerei…Mi mette tanto in difficoltà…”. Ci ha tenuto a precisare che lui non ha nessuna intenzione di far perdere tempo a nessuno, dopodiché ha concluso dicendo: “Se io mi rendo conto che qualcosa non va durante la conoscenza non vi farò perdere tempo”.