UeD Gianmarco Steri, corteggiatrice sbotta: “Ero andata per lui, le altre invece…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la scelta di Martina a Uomini e Donne Maria De Filippi ha proposto il trono a Gianmarco Steri ed è stato subito boom di richieste. In pochissimo tempo la redazione del noto dating show si è infatti trovata in difficoltà perché non si aspettavano di dover gestire una simile situazione. Ad oggi sono circa 8mila le ragazze che hanno manifestato il desiderio di conoscere il nuovo tronista, lui stesso sta facendo le selezioni.

Nelle scorse ore una corteggiatrice che è stata scartata da Gianmarco Steri ha fatto una segnalazione sulle ragazze che si stanno presentando a Uomini e Donne per conoscerlo. Con un velo di dispiacere si è sfogata con Lorenzo Pugnaloni, lei non crede che molte delle corteggiatrici siano approdate nel programma per trovare l’amore, si è infatti detta convinta che siano solo interessate ad ottenere visibilità.

Corteggiatrice di Gianmarco Steri lancia dure accuse: cosa ha detto dopo che lui l’ha eliminata

A Lorenzo Pugnaloni la ragazza ha fatto sapere che lei era davvero scesa per conoscere il tronista, lui all’inizio l’aveva tenuta ma poi l’ha mandata via perché evidentemente doveva stringere il cerchio. Ha fatto sapere che la prima volta erano tantissime, alcune le hanno anche fatto l’in bocca al lupo, cosa che l’ha non poco infastidita dal momento che erano lì per lo stesso ragazzo.

La ragazza ha ribadito che lei era davvero interessata a Gianmarco Steri, le altre corteggiatrici invece, da come ha visto anche su TikTok, erano un continuo sponsorizzarsi e pubblicarsi per farsi pubblicità. Ha poi concluso dicendo: “Sono tutte lì per visibilità e chi veramente voleva conoscerlo sta a casa. Che peccato”.