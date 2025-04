Nadia assente a Uomini e Donne: come ha reagito Gianmarco Steri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultimo periodo non sono mancati i colpi di scena a Uomini e Donne per quanto riguarda il trono di Gianmarco Steri, la corteggiatrice Nadia ha davvero abbandonato il dating show di Maria De Filippi?

Il loro rapporto ha fatto importanti passi avanti di recente, durante le ultime esterne infatti si sono anche scambiati baci molto passionali. Senza giri di parole il tronista in studio ha ammesso che è stato per lui il bacio più importante e ha dedicato altre speciali parole alla corteggiatrice. Un’esterna per lui molto forte che non ha provocato la reazione che si aspettava dalle altre corteggiatrici e la cosa lo ha mandato su tutte le furie, al punto da lasciare lo studio.

Nadia non si presenta a Uomini e Donne: cosa ha fatto Gianmarco Steri

Ad oggi Gianmarco Steri sembra tutt’altro che vicino alla scelta, il rapporto con le sue corteggiatrici al momento è pieno di alti e bassi che non lasciano intendere quale tra loro possa essere la sua preferita. Una frase scritta sui social da Cristina lascia pensare che la ragazza abbia deciso di eliminarsi da Uomini e Donne, non è però detto che la sua decisione sarà definitiva.

Anche Nadia ha deciso di non presentarsi in studio, lo avrebbe fatto per vendicarsi del comportamento tenuto dal tronista nell’ultima puntata. Le anticipazioni fanno sapere che Gianmarco Steri non ha voluto un confronto con la Di Diodato, però non è rimasto a guardare quando ha scoperto che non era presente. Qual è stata la sua reazione? Sembra che lascerà lo studio per recarsi da Nadia per un chiarimento, riuscirà a convincerla a tornare a Uomini e Donne? E quale sarà la reazione delle altre ragazze? Non ci resta che attendere per scoprirlo.