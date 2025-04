UeD Gianmarco Steri, Cristina lancia una pungente frecciatina: “Quando ti accorgi della recita…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gianmarco Steri sta affrontando alcune difficoltà durante il suo trono a Uomini e Donne con le sue corteggiatrice. Nei giorni scorsi ha anche lasciato lo studio del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dopo essersi infastidito a causa del comportamento di Cristina e Francesca.

Il tronista non ha tollerato il fatto che le due ragazza non abbia battuto ciglio dopo aver visto la romantica esterna che ha fatto con Nadia, durante la quale c’è stato anche un bacio molto passionale tra loro. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne nonostante il coinvolgimento che c’è stato tra loro Nadia ha deciso di lasciare il programma, però non appena si è reso contro che la ragazza stava facendo sul serio Gianmarco Steri sarebbe corso da lei per convincerla a tornare.

Cristina si è eliminata da Uomini e Donne? Il gesto social non sembra lasciare dubbi

Al momento non è noto cosa sia successo tra il tronista e Nadia, sarà riuscito ad avere un chiarimento con lei e a convincerla a tornare a Uomini e Donne? Bisognerà attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto, sembra però che Gianmarco Steri dovrà fare i conti con un altro abbandono.

Anche Cristina Ferrara potrebbe aver deciso di eliminarsi da Uomini e Donne, a lasciarlo intendere è stata una frecciatina che ha lanciato sui social. La corteggiatrice sul suo profilo Instagram ha scritto: “Quando ti accorgi della recita certi sipari devi chiuderli tu“. Con queste parole ha voluto lasciare intendere che non tornerà più in studio? Non ci resta che attendere per scoprirlo.