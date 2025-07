Mirko Frezza racconta il momento più complicato all’Isola dei famosi poi svela: “Doveva vincere…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mirko Frezza ha fatto parte del cast dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, il suo percorso è stato molto apprezzato e seguito.

Diversi sono stati i momenti di sconforto in Honduras, però non ha mai mollato. In un’intervista concessa a SuperGuidaTv ha rivelato qual è stato il momento più complicato sull’Isola, queste le sue parole: “Quando si sono verificare delle discussioni con le naufraghe. Ho temuto di apparire in un modo diverso da quello che ero“. Mirko Frezza ci ha tenuto a precisare che ha sempre avuto rispetto per le donne e aveva paura che venisse fuori un messaggio diverso.

Mirko Frezza sulla vittoria dell’Isola dei famosi, l’ex naufrago svela chi meritava di vincere

Riferendosi ad alcuni momenti vissuti all’Isola dei famosi l’ex naufrago ha rivelato di aver imparato anche a stare da solo e lui ne ha sempre avuto paura perché in quei momenti gli torna addosso il passato. Ha poi svelato chi, a parer suo, meritava di vincere.

Mirko Frezza ha svelato che avrebbe fatto vincere Loredana Cannata nonostante abbiano litigato molto in Honduras. Pensa che meritava la vittoria per quello che ha fatto anche per il gruppo. A detta sua la naufraga è stata una guerriera e ha sempre portato avanti le sue idee.