Milly Carlucci ‘bacchetta’ Nancy Brilli prima di Ballando con le stelle: “Donna crudele”

Milly Carlucci è stata ospite oggi di Alberto Matano a la Vita in diretta, dove ha parlato della nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno da sabato 27 settembre 2025.

In collegamento nella puntata di oggi anche Nancy Brilli, l’attrice farà parte del cast dell’amatissimo programma. In diretta ha fatto sapere che sta vivendo una delle esperienze più divertenti della sua vita, si sta mettendo alla prova e sta facendo molta fatica come tutti gli altri, ha anche detto di aver notato già molta competitività.

Milly Carlucci ha corteggiato a lungo Nancy Brilli: cosa ha detto la conduttrice

Dallo studio de la Vita in diretta la conduttrice di Ballando con le stelle si è lasciata sfuggire una rivelazione sull’attrice, queste le sue parole: “Io l’ho cercata per ben 20 anni. Ti ho corteggiata per 20 anni quasi, tu mi hai sempre detto di no. ’Donna crudele’“.

Nancy Brilli si è messa a ridere in collegamento, ha confermato che Milly Carlucci l’ha cercata per vent’anni ma ci ha tenuto a precisare che i suoi rifiuti dipendevano dai suoi impegni. Ha poi rivelato che tutti i concorrenti amano la conduttrice, infatti dietro le quinte non ha mai sentito niente di male sul suo conto.