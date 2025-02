Michelle Hunziker ritrova l’amore con Alvise Rigo? Beccati insieme a St. Moritz: “Feeling palpabile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Michelle Hunziker potrebbe aver ritrovato l’amore con l’affascinante attore, modello ed ex rugbista Alvise Rigo. I due sono stati paparazzati insieme sulla neve e sembravano molto complici. Il settimanale Chi li ha immortalati insieme e dagli scatti l’intesa sembra davvero alle stelle.

Il noto settimanale ha fatto sapere che si sono conosciuti a St. Moritz, grazie ad alcuni eventi organizzati da Giorgio Armani per la presentazione della sua linea per la neve. Il loro sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, per tutto il tempo infatti si sarebbero comportati proprio come una coppia.

C’è grande intesa tra Michelle Hunziker e Alvise Rigo, è nato un nuovo amore?

Michelle Hunziker e Alvise Rigo (Collage screen Ig @chimagazineit)

Su Chi si legge: “E nato un feeling palpabile fra la showgirl svizzera e l’attore, modello ed ex rugbista, un’intesa“. Stando alla nota rivista tra loro ci sarebbe stata intesa al primo sguardo, il giorno dopo Michelle Hunziker era sulle piste con Giorgio Rocca e con loro c’era anche Alvise Rigo. Durante i festeggiamenti durati qualche giorni sono sempre stati insieme.

Non sono molte le informazioni sull’attore, sembra però che sia single da poco. Nascerà una nuova coppia? Secondo il settimanale Chi anche chi era presente all’evento sulla neve ha notato la grande complicità tra Alvise Rigo e Michelle Hunziker, si attendono nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.