Grande Fratello Vip, Megan Ria sulla vicenda di Elodie: “Gossip beceri”, Selvaggia Lucarelli sbotta

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Megan Ria ha fatto parte del corpo di ballo di Elodie durante molti suoi concerti, dov’era presente anche la fidanzata della cantante, Franceska Nuredini. Nei mesi scorsi non è passato inosservato il gesto della Di Patrizia, cioè che ha tolto il segui alla ballerina su Instagram, ma non è noto cosa sia successo tra loro.

C’è chi ha parlato di una possibile gelosia per un presunto flirt tra le due ballerine, le dirette interessate però non hanno mai fatto chiarezza. Ieri sera al Grande Fratello Vip dopo l’ingresso della gieffina Selvaggia Lucarelli ha provato a scoprire i dettagli della vicenda, Megan Ria ci ha tenuto a precisare che lei e Franceska sono sempre state solo amiche.

Selvaggia Lucarelli infastidita dalla risposta di Megan Ria al Grande Fratello Vip: la pungente replica dell’opinionista

La gieffina ha fatto sapere che non ha capito cosa sia successo con Elodie, ha poi cercato di chiudere il discorso dicendo: “Sono qua per parlare di me, non di questi gossip beceri“, tempestiva la replica dell’opinionista: “Sei qui per parlare di fisica nucleare, Megan? Hai sbagliato posto, mi sa”.

Bacchettata da Selvaggia Lucarelli la ballerina ha detto che nella casa più spiata dagli italiani vorrebbe farsi conosce per come è realmente e non pensa che ci siano solo i gossip. Riferendosi alla vicenda con la cantante ha anche detto che non sono cose di cui vuole parlare al Grande Fratello Vip. A quel punto l’opinionista ha detto a Megan Ria che bastava solo dire che non voleva parlarne e sarebbe finita lì.