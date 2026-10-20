Guendalina Tavassi si sente tradita da Giacomo al GF Vip: “Non sei un vero amico, sei un infame”

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Guendalina Tavassi ha dovuto fare i conti con un’altra delusione al Grande Fratello Vip, in una delle precedenti puntate c’era rimasta davvero male per la nomination di Valeria Marina e questa volta a ferirla è stato Giacomo Gallani.

Alla Marini aveva chiaramente detto che un vero amico non nomina e loro sono amiche per questo l’aveva profondamente delusa. Anche con Giacomo ha instaurato un bel rapporto nella casa più spiata dagli italiani, infatti l’ha spiazzata dopo la puntata quando le ha rivelato di averla nominata. Per lei è stato un fulmine a ciel sereno, con gli altri concorrenti non c’è rimasta male ma da parte sua proprio non se lo aspettava.

Il gesto di Giacomo Gallani delude Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip: lei sbotta dopo la diretta

Il gieffino ha fatto notare alla Tavassi che la nomination era segreta e che dovrebbe apprezzare il fatto che sia stato sincero nei suoi confronti dicendole che l’ha nominata. Lei, amareggiata, gli ha detto che non le importa nulla della sua sincerità perché un amico non nomina. Ha poi aggiunto: “Sei un infame, non sei un mio vero amico“.

Guendalina Tavassi ha anche accusato Giacomo Gallani di essersi messo d’accordo con gli altri ragazzi del Grande Fratello Vip per nominarla visto che lui stesso le ha detto di aver fatto il suo nome perché tanto sarebbe finita comunque in nomination. Lui si è difeso dicendo che non ha parlato con nessuno della nomination, era un suo pensiero il fatto che gli altri l’avrebbero nominata. Nonostante le giustificazioni del ragazzo, la gieffina non ha superato la delusione che ha provato e ha continuato a ripetere che lei lo considerava un amico e non lo avrebbe nominato.