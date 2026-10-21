Grave lutto al La7, morto Roberto Bernabai: aveva 70 anni

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Il conduttore nato a Roma il 6 febbraio 1956 si è spento dopo una lunga malattia. Roberto Bernabai era entrato a far parte della redazione sportiva di Tnc nel 1990. Il giornalista ha seguito come inviato e telecronista tre edizioni del campionato mondiale di calcio e tre europei. Inoltre insieme a Francesco Izzi è stato uno dei telecronisti delle partite di Liga spagnola trasmesse in diretta su Tnc. Dopo la trasformazioni dell’emittente in La7, Roberto Bernabai ha condotto il telegiornale ed ha ricoperto il ruolo di caporedattore, diventando una delle colonne portanti della redazione. Il giornalista è stato un grande sportivo di fede giallorossa. L’uomo ha collaborato in questi anni con alcune radio della Capitale tra cui Radio Radio e Rete Sport. Oggi in molti gli hanno dedicato un pensiero come questo utente che ha scritto sui social: “Il garbo e la competenza, se ne va una brava persona ed un professionista serio.”

Roberto Bernabai è morto all’età di 70 anni: era un giornalista de La7

Grave lutto a La7. E’ scomparso all’età di 70 anni il giornalista Roberto Bernabai. Dal 1992, l’uomo conduceva telegiornali e programmi sportivi. Per decenni è stata la voce di Tele Montecarlo e la rete di Urbano Cairo. Un giornalista molto noto che ha condotto le prime edizioni del notiziario. Roberto ha continuato ad essere per tutti un grande riferimento e un professionista esemplare. La notizia ha suscitato molti messaggi di cordoglio tra colleghi, emittenti e realtà sportive che avevano condiviso con lui una parte di carriera.