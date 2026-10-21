Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 ottobre 2026: Mimmo trova conforto in Johnny, Adelaide dà a Marta…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 21 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Ciro telefonerà da Firenze e le sue parole faranno agitare la moglie e faranno sprofondare Mimmo nello sconforto, però non è chiaro cosa dirà a Concetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 ottobre 2026: Rebecca cerca di riportare il sereno tra Cesare e sua sorella

A dare conforto all’ex fidanzato di Agata ci penserà Johnny che riuscirà con il suo discorso a far trovare a Mimmo una ragione per guardare verso il futuro. Alla GMM, come tessuto del futuro, è stato scelto il rayon la la sua lavorazione risulterà più difficile rispetto alle previsioni. Odile e Jacopo, però, non si lasceranno scoraggiare, infatti non intenderanno rinunciarci.

Rebecca darà l’occasione a Cesare, approfittando dell’appuntamento con Filippo Erba, di avere un chiarimento con sua sorella. La serata, però, andrà in modo diverso rispetto a come sperava la Brugnoli. Riccardo è riuscito a risolvere un po’ la sua situazione, infatti Marta potrà tornare più serena a Roma. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che prima della sua partenza la Contessa darà alla nipote una lettera per Margherita, sua madre.