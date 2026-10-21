SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 ottobre 2026: Mimmo trova conforto in Johnny, Adelaide dà a Marta…

Rebecca cerca di riportare il sereno tra Cesare e sua sorella. Cosa accadrà oggi 21 ottobre 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte21 Ottobre 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 ottobre 2026
Mimmo de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 21 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Ciro telefonerà da Firenze e le sue parole faranno agitare la moglie e faranno sprofondare Mimmo nello sconforto, però non è chiaro cosa dirà a Concetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 ottobre 2026: Rebecca cerca di riportare il sereno tra Cesare e sua sorella

A dare conforto all’ex fidanzato di Agata ci penserà Johnny che riuscirà con il suo discorso a far trovare a Mimmo una ragione per guardare verso il futuro. Alla GMM, come tessuto del futuro, è stato scelto il rayon la la sua lavorazione risulterà più difficile rispetto alle previsioni. Odile e Jacopo, però, non si lasceranno scoraggiare, infatti non intenderanno rinunciarci.

Rebecca darà l’occasione a Cesare, approfittando dell’appuntamento con Filippo Erba, di avere un chiarimento con sua sorella. La serata, però, andrà in modo diverso rispetto a come sperava la Brugnoli. Riccardo è riuscito a risolvere un po’ la sua situazione, infatti Marta potrà tornare più serena a Roma. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che prima della sua partenza la Contessa darà alla nipote una lettera per Margherita, sua madre.

Tags
Sara Fonte21 Ottobre 2026