Javier Martinez, esperienza da brividi a Malaga: “Nel vuoto più totale”, cosa ha fatto

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Javier Martinez ha ottenuto popolarità nel 2024 quando ha preso parte al Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. Da tempo, l’uomo ha una relazione stabile con Helena Prestes, modella brasiliana. L’ex pallavolista argentino è tornato alla ribalta in questi ultimi giorni. L’uomo si trova al momento in Spagna. L’ex opposto della Terni volley academy ha raggiunto Malaga insieme ad alcuni ex gieffini e content creator per prendere parte a Blindgate, un nuovo format d’avventura. Nei contenuti social pubblicati dal format su Instagram si vede Javier Martinez insieme ai suoi compagni mentre svolgono alcune prove e visitano i posti caratteristici del posto come la Cattedrale, situata nella parte vecchia di Malaga.

Javier Martinez ha fatto El Caminito del Rey, un sentiero tra le gole nella zona di Malaga

Sempre in Spagna, Javier Martinez ha avuto modo di fare un’esperienza da brividi in compagnia dei suoi amici. Il compagno di Helena Prestes insieme a Mattia Fumagalli e Lucia Ilardo hanno deciso di fare El Caminito del Rey, un sentiero che attraversa delle fantastiche gole nella zona di Malaga. Un percorso non molto difficile ma che richiede una buona dose di coraggio se si soffre di vertigini. In una storia condivisa da Blindgate su Instagram si vede l’ex pallavolista dichiarare: “Qua sei nei vuoto più totale” mentre cammina sul sentiero posto ad un’altissima altezza. Discorso diverso invece per Mattia Fumagalli, che ha dimostrato di soffrire un po’ di vertigini.

Neanche morta salirei su quelle lastre di vetro , Aiutoooo 😱😂😂

Sappiamo a chi è rivolto quel dito🖕 ci ha pensato Javier 😎🤣🤣#prestinez #helevier pic.twitter.com/G32xDrPG49 — tiziana (@tiziana541850) October 20, 2026