Javier Martinez, piccola disavventura in Spagna: “Ci hanno fermato”, l’accaduto

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Javier Martinez sta tenendo alta l’attenzione del suo pubblico in questi ultimi giorni. L’ex pallavolista sta prendendo parte alle riprese di Blidgate, un nuovo format che lo vede protagonista insieme ad altri ex gieffini tra cui Lucia Ilardo, Mattia Fumagalli e Michael Castorino. Per l’occasione, l’uomo ha raggiunto la Spagna ed in particolare Malaga dove stanno avvenendo le riprese di questo nuovo programma. Una nuova esperienza che tuttavia non è stata esente da problemi. La pagina di Blindgate su Instagram ha pubblicato una storia su Instagram in cui è presente Javier Martinez che rivela agli utenti di essere rimasto vittima di una piccola disavventura insieme al resto del cast. Tutto è iniziato quando l’uomo insieme ai suoi compagni d’avventura hanno deciso di fermarsi davanti ad un locale e ballare in mezzo alla strada una canzone di un noto cantante. Una gesto che non sarebbe molto piaciuto alle autorità spagnole.

Javier Martinez fermato dalla polizia in Spagna

Il compagno di Helena Prestes ha spiegato di essere rimasto vittima di una piccola disavventura all’uscita da un locale in Spagna. Javier Martinez ha dichiarato in una storia postata sui social: “come avete visto stavamo ballando in maniera tranquilla, un momento bellissimo. Poi partiamo e ci fanno gli abbaglianti, era la polizia che ci aveva fermato. Siamo in un posto che evidentemente è un po’ noioso. La polizia ci ha spiegato che basta una risata molto alta o una conversazione accesa che la gente qua chiama la polizia. Per fortuna ci hanno lasciati andare.” Tutto è bene quello che finisce bene per l’uomo ed il resto del gruppo nonostante il piccolo spavento.

Dove c'è musica parte il sangue latino 🕺💃🇦🇷😂

Hanno rischiato di non tornare a casa,si sono fatti riconoscere anche lì 🤣🤣 una banda di pazzarelli divertenti 😂🤗#prestinez #helevier pic.twitter.com/Au3wHnFqxv — tiziana (@tiziana541850) October 21, 2026