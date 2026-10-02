Megan Ria rifiuta ancora Giacomo Gallani al GF Vip: “Non voglio giocare con te”

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Megan Ria e Giacomo Gallani hanno provato a conoscerli meglio al Grande Fratello Vip ma lei si è resa conto che non ricambia il suo interesse ed è per questo che ha preferito non illuderlo.

Ieri sera la gieffina ha preferito fare chiarezza con il modello dicendogli senza giri di parole che non possono andare oltre perché lei non sente quella cosa che le fa venire voglia di provarci. Al ragazzo ha rivolto molti complimenti dicendogli che è bellissimo, dolce ed elegante, infatti le dispiace non provare altro perché è stupendo ma non avrebbe senso impiegare altro tempo per capire perché non ha nessuna intenzione di giocare con lui.

Megan Ria spegne le speranze di Giacomo Gallani al GF Vip, non accadrà nulla tra loro: la reazione del gieffino

Durante il loro confronto la gieffina ha detto a Giacomo Gallani che all’inizio era frenata e gli aveva detto di no a causa dei suoi pregiudizi, poi però ha cambiato idea e ha iniziato ad apprezzarlo come persona. Questo però non basta per portare avanti una frequentazione perché non sente dentro qualcosa di viscerale come avrebbe voluto. Al ragazzo ha poi detto che non voleva tirarla per le lunghe ed è per questo che ha voluto fare chiarezza, però non vorrebbe che questo rovinasse il loro rapporto.

Le parole di Megan Ria hanno chiaramente ferito il gieffino che sperava che tra loro nascesse qualcosa di più, le ha però detto che cercherà di fare finta di niente anche se non sarà facile visto che prova qualcosa per lei, a lui piace non solo esteticamente ma anche come persona. Giacomo Gallani ha aggiunto: “Proverò a capire, non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere, a ricevere un no e poi a continuare a stare 24 ore su 24 con quella ragazza”.