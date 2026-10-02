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Foggia e Provincia: nel mese di settembre effettuate 6 operazioni ad Alto Impatto e 53 servizi straordinari di controllo del territorio. Identificati 12730 soggetti, controllati 6189 veicoli. Arrestate 21 persone e 116 denunciate. Sequestrati 42,94 gr. di sostanza stupefacente.

Anche nel mese di settembre, la Polizia di Stato ha proseguito l’attività di prevenzione e controllo del territorio sull’intera provincia di Foggia, attraverso servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio, condotta con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Nell’ambito di una strategia finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni delittuosi, nel trascorso mese di settembre, sono state realizzate 6 operazioni ad Alto Impatto e 53 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Le attività operative hanno interessato, in particolare, le aree ritenute maggiormente sensibili, con un’attenzione specifica alle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della cosiddetta mala movida, nonché ai contesti caratterizzati da situazioni di degrado urbano e sociale e, più in generale, ai luoghi nei quali si rende necessaria una maggiore presenza delle Forze di Polizia.

I servizi, disposti con ordinanza del Questore, hanno consentito di identificare 12730 persone e controllare 6189 veicoli. Nel corso delle attività sono state inoltre arrestate 21 persone, mentre 116 sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, sono stati sequestrati 42,94 grammi di sostanza stupefacente.

I servizi straordinari e le attività di presidio del territorio rappresentano un importante strumento di prevenzione e consentono di rafforzare la presenza della Polizia di Stato nei luoghi maggiormente esposti a fenomeni di illegalità, garantendo ai cittadini un costante presidio a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

La Polizia di Stato rinnova, inoltre, l’invito ai cittadini a fornire informazioni utili e a segnalare situazioni che possano contribuire alla prevenzione dei reati e alla sicurezza del territorio. Per le segnalazioni non urgenti è possibile utilizzare, anche in forma anonima, l’applicazione YouPol. In caso di emergenza, invece, è necessario rivolgersi al 112 NUE, con la specifica che altre e diverse forme di comunicazione di fatti reato, specie se non accompagnate dalla necessaria denuncia nei casi previsti, non permettono un intervento tempestivo delle Forze di Polizia.