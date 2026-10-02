Giacomo Gallani si confida con Roncaccia al Grande Fratello Vip: “Sento qualcosa per Megan”

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Al Grande Fratello Vip quando Giacomo Gallani ha visto Megan Ria è rimasto subito colpito e non lo ha affatto nascosto, infatti sin dall’inizio ha manifestato il suo interesse per lei. La gieffina in un primo momento lo aveva giudicato troppo ‘impostato’, dopo averlo conosciuto un po’ meglio però ha cambiato idea su di lui.

Nella casa più spiata dagli italiani la ballerina aveva detto che avrebbe provato ad approfondire la loro conoscenza per capire se sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro. Lui ieri mentre era da solo con Alessandro Roncaccia in giardino si è lasciato sfuggire alcune confidenze che riguardano quello che prova nei confronti di Megan Ria.

Megan Ria ha fatto breccia nel cuore di Giacomo Gallani: al GF Vip non riesce a smettere di guardarla

L’interesse del ragazzo nei confronti della ballerina sta aumentando sempre di più nella casa più spiata dagli italiani. A Roncaccia lui ha detto: “Lo vedo proprio da come mi sento quando la guardo, sento qualcosa“, ha poi aggiunto: “Mi viene sempre da guardarla e da farle un sorriso”.

Per cercare di capire se anche lei provi qualcosa Alessandro Roncaccia si è offerto di parlare con Megan Ria, ha poi rivelato al gieffino che vede la ragazza un po’ restia. Giacomo Gallani pensa che possa dipendere dal fatto che si conoscono da poco. A detta sua la gieffina potrebbe avere un’idea sbagliata di lui o forse vuole che si esponga di più.