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A Manfredonia una due giorni nazionale sulle politiche giovanili: giovani, organizzazioni e istituzioni a confronto sul protagonismo delle nuove generazioni

L’8 e il 9 ottobre la città ospita la Conventiondella Rete Si Può Fare. Al centro partecipazionegiovanile, dialogo strutturato e sviluppo sostenibile. Il 9 ottobre il convegno nazionaleal Teatro Lucio Dalla e la sera la conclusione di “Si Può Fare Manfredonia 2026”

Due giornate per mettere al centro i giovani nonsoltanto come destinatari delle politiche pubbliche, ma come protagonisti dei processi dipartecipazione, progettazione e trasformazionedelle comunità. È questo l’obiettivo della Convention nazionale della Rete Si Può Fare, in programma a Manfredonia l’8 e il 9 ottobre, che riunirà una rappresentanza di giovani provenienti da diverse regioni italiane, organizzazioni del Terzo settore, realtà impegnate nella partecipazione giovanile, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Un appuntamento che porta in Puglia unariflessione di dimensione nazionale sulle politichegiovanili e sul dialogo strutturato tra giovani, organizzazioni e istituzioni, attraverso esperienze concrete maturate sul territorio e il confronto tra soggetti che operano quotidianamente per rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni.

La due giorni coinvolgerà i giovani che hanno realizzato progetti nell’ambito del progetto nazionale “Si Può Fare – Sviluppo Sostenibile”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), insieme ai giovaniprotagonisti del progetto “Si Può Fare in SicurezzaManfredonia 2026”, finanziato dal Comune diManfredonia, e a una rappresentanza delleorganizzazioni che hanno collaborato come partner locali di supporto.

A questi si aggiungeranno, in presenza e online, organizzazioni ed esperti della partecipazione giovanile afferenti alla Rete Si Può Fare, al Consiglio Nazionale dei Giovani e/o al Forum della Sostenibilità, creando un confronto tra esperienze territoriali e prospettive di carattere nazionale.

La prima giornata, l’8 ottobre, sarà strutturata come momento di lavoro, confronto e scambio tra i giovani e le organizzazioni coinvolte nei progetti realizzati quest’anno.

L’obiettivo è partire dalle esperienze realizzate concretamente dai ragazzi per interrogarsi su una questione centrale: come trasformare la partecipazione giovanile da elemento occasionale a componente stabile delle politiche pubbliche e dei processi decisionali che riguardano le comunità? Un confronto che metterà in relazione progettazione giovanile, cittadinanza attiva, sostenibilità, sicurezza, competenze, partecipazione e rapporto con le istituzioni.

La seconda giornata, il 9 ottobre, sarà inveceaperta alla comunità, agli enti, alle organizzazionie agli esperti di settore. L’appuntamento centrale sarà il convegno nazionale in programma alle ore 11.00 presso il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, con la partecipazione di giovani, organizzazioni e rappresentanti istituzionali.



Sarà un momento pubblico di approfondimento dedicato al ruolo delle nuove generazioni nei processi di sviluppo delle comunità e alla necessità di costruire modalità di confronto continuative tra giovani, mondo associativo e istituzioni.



Alla manifestazione saranno presenti il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca e l’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente, insieme ai protagonisti della Rete Si Può Fare e delle esperienze progettuali sviluppate sul territorio.

La giornata del 9 ottobre proseguirà alle ore 19.00 presso il Chiostro del Palazzo Comunale di Manfredonia, dove si terrà l’evento conclusivo del progetto “Si Può Fare Manfredonia 2026”.

Sarà l’occasione per presentare e valorizzare i percorsi realizzati dai giovani partecipanti, con la premiazione dei progetti e un momento convivialededicato alla celebrazione dell’attivismo giovanile. Un momento pensato non soltanto come conclusione di un progetto, ma come riconoscimento pubblico del contributo cheragazze e ragazzi possono offrire alla propriacomunità quando vengono messi nelle condizioni di ideare, sperimentare e realizzare iniziative concrete.

La Convention nasce dalla volontà di mettere in connessione esperienze diverse e dimostrare come il protagonismo giovanile possa diventare un elemento strutturale delle strategie di sviluppo locale. “Si Può Fare” rappresenta in questo senso uno spazio di sperimentazione nel quale i giovani sono chiamati a passare dall’idea all’azione,sviluppando progetti e assumendo responsabilitàdirette nella costruzione di risposte ai bisogni delle comunità.

Manfredonia diventa così, per due giorni, un luogodi incontro tra esperienze territoriali e dimensione nazionale, con l’obiettivo di condividere pratiche, costruire relazioni e rafforzare il dialogo tra le diverse componenti dell’ecosistema delle politiche giovanili.

La Convention è organizzata da Cantiere Giovani, con il supporto della Rete Si Può Fare e dell’organizzazione Inside MF, e il cofinanziamento del Comune di Manfredonia e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza.