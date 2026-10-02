Uomini e Donne, Gloria Nicoletti attacca Antonio e mette in guardia Paola: “Fossi in lei non mi fiderei più”

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Gloria Nicoletti è tornata a Uomini e Donne nella nuova edizione con la speranza di trovare l’amore dopo la delusione provata durante l’estate a causa della frequentazione con Antonio Marino.

Il cavaliere aveva fatto importanti gesti nei suoi confronti, proprio per questo c’è rimasta molto male quando ha raggiunto Paola Fatuzzo in Sicilia e con lei non si è più fatto sentire. In studio lo ha attaccato duramente quando ha raccontato come sono andate le cose tra loro, ne ha parlato anche al Magazine di Uomini e Donne.

Gloria Nicoletti delusa da Antonio Marino: la dama di Uomini e Donne invita Paola a stare attenta

Intervistata da Uomini e Donne Magazine la dama ha fatto sapere che solitamente capiva di essere parte di un triangolo dopo mesi. A parer suo la cosa bella del dating show è che i nodi vengono subito al pettine e questo la rende più sicura quando inizia una frequentazione.

Gloria Nicoletti ci ha tenuto a far sapere che per lei è fondamentale l’empatia tra donne, infatti è disposta a fare un passo indietro quando nota che una persona è molto più presa di lei da un uomo che sta conoscendo. Però ha voluto mettere in guardia Paola Fatuzzo da Antonio Marino dicendo che è giusto che segua il suo cuore però deve stare attenta. Ha poi aggiunto: “Fossi in lei, non mi fiderei più di Antonio“. Secondo la dama Antonio è diverso da come fa credere a Uomini e Donne, effettivamente le anticipazioni hanno rivelato che dopo aver chiesto a Paola di uscire dal programma è uscito con Rosanna Siino e c’è stato anche un bacio.