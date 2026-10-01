Megan Ria parla di Franceska Nuredini al GF Vip e lei si arrabbia: “Ha fatto una sfuriata”

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Il nome di Franceska Nuredini è uscito sin dall’inizio al Grande Fratello Vip, nella prima puntata infatti Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Megan Ria di spiegare cosa sia successo tra lei, Elodie e la sua fidanzata.

La gieffina ha detto che erano amiche, che non ha ben capito perché la cantante abbia smesso di seguirla e che non ha voglia di parlare della vicenda nella casa più spiata dagli italiani. In altre occasioni la gieffina ha parlato del suo rapporto con la ballerina con i suoi compagni d’avventura e sembra che Franceska Nuredini non stia affatto gradendo che venga fatto il suo nome al Grande Fratello Vip.

Franceska Nuredini furiosa con Megan Ria per le sue rivelazioni al GF Vip: la ballerina avrebbe fatto una sfuriata

Sul settimanale Oggi Alberto Dandolo ha rivelato che la fidanzata di Elodie non ha reagito bene quando Megan Ria ha parlato di lei nella casa più spiata dagli italiani. Il motivo? Perché non le piace il fatto che la sua ‘ex amica’ strumentalizzi il suo nome per catturare l’attenzione su di sé.

Il noto giornalista fa sapere che Franceska Nuredini tra le mura di casa avrebbe fatto una sfuriata quando la gieffina ha di nuovo parlato di lei al Grande Fratello Vip nonostante Elodie l’abbia diffidata dal nominare entrambe. Eppure Megan Ria solo in poche occasioni ha parlato del loro rapporto e non ha detto nulla di eclatante. La ballerina ha solo rivelato che per molto tempo sono state ottime amiche e insieme hanno condiviso sia momenti belli che brutti.