MarketingFest 2026, panel prestigioso con Starace, Piemontese, Vasile e De Franchi

MarketingFest 2026 presenta un “evento nell’evento” che rende ancora più forte il senso dell’iniziativa: venerdì 20 marzo alle 16:00, nell’ambito della due giorni a Manfredonia presso il Regiohotel Manfredi, si terrà il panel istituzionale “Quali strategie di marketing per le destinazioni turistiche in Puglia”.

Si tratta di un appuntamento pensato per mettere a confronto le istituzioni direttamente responsabili delle politiche di sviluppo e promozione territoriale. Al tavolo: Graziamaria Starace, Assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia; Raffaele Piemontese, Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia; Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia; Rocco De Franchi, Responsabile Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia. Modererà la conversazione Rocky Malatesta, noto esperto di marketing territoriale.

Questo panel rappresenta un momento chiave del Festival, pensato per alzare il livello della discussione pubblica e mettere sul tavolo proposte operative. L’obiettivo è chiaro: definire strategie concrete per aumentare il valore della narrazione del territorio pugliese, rafforzare la capacità attrattiva delle destinazioni e favorire il networking tra istituzioni, imprese e operatori.

MarketingFest 2026 conferma così la sua ambizione: unire formazione, idee, relazioni e progetti. L’edizione zero (oltre 500 partecipanti, 22 relatori e 570 minuti di formazione) ha mostrato che la ricerca di confronto e competenze nel territorio è forte; quest’anno c’è voglia di intensificare, migliorare e proporre qualcosa d’impatto.

L’ideatore del festival e CEO di Remark, Michele De Meo, ha commentato l’annuncio:

“Abbiamo voluto portare le istituzioni al centro del dibattito perché solo un confronto diretto tra chi programma e chi opera può produrre risultati duraturi. Questo panel è un’occasione per mettere insieme visione e concretezza, politiche e operatori”.

