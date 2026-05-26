Racconto di una notte, anticipazioni 26 maggio 2026: Asaf fa una promessa a Mahir, lui affronta Afet

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 26 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Mahir si recherà in ospedale dal nonno per chiarire la questione delle nozze. Ad Asaf confesserà che il suo fidanzamento con Sila non era reale, volevano solo guadagnare un po’ di tempo per permetterle di scappare a Londra.

Spoiler Racconto di una notte 26 maggio 2026: Mahir accusa Afet poi le ordina di…

L’ispettore chiederà al nonno di aiutare Sila, lui dopo aver sognato il figlio Mehmet che gli dava un anello deciderà di aiutare la ragazza. Subito dopo Asaf farà una promessa al nipote, quale? Quella di non ostacolare più la sua storia d’amore con Canfeza.

Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Mahir avrà un confronto con Afet e la accuserà di aver manipolato sia lui che Sila per ottenere ciò che voleva. La accuserà anche di aver detto lei a Selim dove poteva trovare Canfeza. In preda alla rabbia le ordinerà di non intromettersi più nella sua vita e nel suo rapporto con Canfeza.