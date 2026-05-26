Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, la svolta sentimentale: “Ormai sono una coppia”

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Nuovi avvistamenti, sguardi complici e un’intesa che non passa inosservata: il gossip torna ad accendersi attorno a Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Nelle ultime settimane, infatti, i due sono stati paparazzati insieme durante un elegante pranzo vista mare, alimentando le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma.

Secondo alcune voci vicine alla coppia, il rapporto tra il conduttore Rai e la stilista sarebbe oggi più forte che mai. C’è chi parla addirittura di una relazione ormai consolidata, nata da un legame che negli anni non si sarebbe mai davvero interrotto.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: complicità sotto il sole

Le immagini pubblicate dalle riviste di gossip hanno immediatamente fatto il giro del web. Seduti uno accanto all’altra in una location esclusiva sul mare, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono apparsi rilassati, sorridenti e molto affiatati.

Nessun gesto plateale, ma tanti dettagli che hanno attirato l’attenzione dei fan: gli sguardi intensi, le chiacchiere continue e quella naturale sintonia che sembra raccontare qualcosa di più di una semplice amicizia.

Da tempo i due condividono vacanze, weekend e momenti privati tra Milano, Napoli, Ibiza e località esclusive frequentate dal jet set internazionale. Una presenza reciproca costante che, secondo molti, sarebbe il segnale di un sentimento mai davvero finito.

Un rapporto speciale che dura da anni

Non è la prima volta che il nome di Stefano De Martino viene accostato a quello di Gilda Ambrosio. Già in passato si era parlato di una frequentazione speciale tra il volto televisivo e la fondatrice del brand The Attico.

Entrambi hanno sempre mantenuto grande riservatezza sulla loro vita privata, evitando conferme ufficiali. Tuttavia, nel corso degli anni, non sono mai mancati avvistamenti insieme tra vacanze di lusso, cene esclusive e giornate trascorse in barca.

Lo stesso Stefano De Martino aveva parlato di Gilda come di “una persona importante” con cui esiste una “grandissima affinità”. Parole che oggi assumono un significato ancora più profondo alla luce delle nuove indiscrezioni.

“Sono una coppia”: cosa dicono gli amici

A rilanciare ulteriormente il gossip sarebbero state alcune persone vicine ai due, convinte che ormai tra Stefano e Gilda ci sia molto più di una semplice amicizia.

Secondo le indiscrezioni circolate online, il conduttore starebbe vivendo una fase particolarmente serena della sua vita e avrebbe scelto di circondarsi solo delle persone di cui si fida davvero. Tra queste, Gilda Ambrosio occuperebbe un posto centrale.

Chi li conosce bene racconta di un legame autentico, costruito negli anni tra passioni comuni, amicizie condivise e una forte complicità personale.

Ritorno di fiamma o amore mai finito?

La domanda che i fan continuano a porsi è una sola: quello tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è davvero un ritorno di fiamma oppure il loro sentimento non si è mai spento?

Per il momento nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione, ma ogni nuova uscita pubblica continua ad alimentare curiosità e discussioni sui social.

Intanto il pubblico sogna già una delle coppie più glamour dello spettacolo italiano. E quel pranzo vista mare, immortalato dai paparazzi sotto il sole estivo, potrebbe essere stato molto più di una semplice uscita tra amici.