In che rapporti sono Raimondo Todaro e Francesca Manzini dopo il GF Vip? “Non ci siamo visti ma…”

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Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è parlato a lungo del rapporto nato tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini. I due trascorrevano moltissimo tempo insieme, all’inizio si era anche pensato ad un possibile flirt.

Lui sin dall’inizio ha chiarito che la vedeva solo come un’amica, che non l’avrebbe vista come compagna al suo fianco nemmeno se fosse stato single. L’ex gieffina invece sembrava molto presa da lui, dopo settimane però ha confessato di avere già una relazione fuori dalla casa più spiata d’Italia. La loro era quindi solo una bellissima amicizia, in molti però sono convinti che dopo il reality si allontaneranno.

Francesca Manzini e Raimondo Todaro sono ancora amici dopo il GF Vip? L’ex gieffino parla del loro rapporto

Intervistato da Libero.it hanno chiesto al ballerino se gli farebbe piacere andare a cena con Francesca Manzini e continuare a frequentarla o se il loro sia stato un televisivo rapporto forzato dalla convivenza nella casa più spiata dagli italiani.

L’ex gieffino ha chiaramente detto che intende continuare a coltivare l’amicizia con l’imitatrice: “Io e Francesca ci siamo sentiti di recente, non siamo riusciti a vederci, perché appena uscito dalla Casa mi sono dedicato a mia figlia. L’ho però sentita in videochiamata sia ieri che l’altro ieri, sicuramente ci organizzeremo”. Raimondo Todaro ha poi parlato dell’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip, per lui è stata una vittoria restare nella casa per 63 giorni ed è stata una sorpresa arrivare terzo, soprattutto perché a parer suo è stata un’edizione molto femminile.