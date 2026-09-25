Marina La Rosa si apre al GF Vip, il rapporto con l’ex marito e con i figli: “Ho sbagliato alcune cose”

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Marina La Rosa durante un momenti di confidenze in giardino con Alessandro Varsi ha rivelato che fare la psicologa non era il sogno che aveva sin da bambina, ha deciso di laurearsi in psicologia dopo aver fatto molta analisi.

Parlando del suo passato la gieffina ha raccontato che quando ha incontrato l’ex marito credeva che fosse l’uomo della sua vita. Dal loro amore sono nati due figli, Renato e Gabriele, qualche anno fa però hanno deciso di separarsi. Marina La Rosa ha fatto sapere che i loro rapporti sono buoni, ha poi detto che i figli sono adolescenti ed è normale confrontarsi con il padre.

Marina La Rosa pensa di essere una buona madre? Cosa ha rivelato nella casa del Grande Fratello Vip

Quando Varsi le ha chiesto se si considera una buona madre la gieffina ha risposto: “Dovresti chiedere a loro”. Subito dopo ha detto di essere consapevole di aver fatto degli sbagli con loro, dopodiché ha detto che sono entrambi timidi ma molto sensibili. Riferendosi ancora ai suoi figli ha rivelato che Gabriele ha una grande passione per la musica, Renato invece è più cinico.

Marina La Rosa ha aggiunto: “A me piace molto stare con loro. I figli anche se sono grandi restano sempre i tuoi bambini“. Il gieffino le ha chiesto se è felice, lei ha risposto in modo affermativo. Ad oggi la gieffina si sente soddisfatta della sua vita perché ha fatto quello che voleva fare.