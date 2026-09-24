Marina La Rosa, la confessione al GF Vip: “Ho avuto dei flirt con donne, però…”

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A distanza di ben ventisei anni Marina La Rosa è tornata nella casa del Grande Fratello Vip, tutti la ricordano nella primissima edizione del reality ed erano curiosi di seguire il suo nuovo percorso per scoprire come è cambiata nel tempo.

Lei prima di varcare la porta rossa della casa più spiata dagli italiani ha detto di aver ricevuto ogni anno la proposta dalla redazione, però non aveva mai accettato. Cosa è cambiato? A detta sua ha percepito che volevano averla davvero nel cast, ha anche rivelato di averlo fatto per il cachet dal momento che la pagano per divertirsi.

Marina La Rosa parla del suo orientamento sessuale poi ricorda Taricone: cosa ha detto al Grande Fratello Vip

Nella casa Giulia Provvedi ha rivelato di aver avuto delle relazioni con delle donne e non è stata l’unica a toccare questo argomento. Anche Marina La Rosa infatti si è lasciata sfuggire una confessione simile, queste le sue parole: “Ho avuto dei flirt con donne, però diciamo che il mio orientamento è un altro”.

La gieffina ha precisato che si è trattato solo di qualche flirt e nulla di più perché è eterosessuale. Al Grande Fratello Vip ha ricordato anche Pietro Taricone e il tragico incidente che gli è costato la vita. In quel periodo le persone la fermavano e piangevano anche se non lo conosceva, a detta sua è stato tutto assurdo. I due avevano partecipato alla stessa edizione del reality, la prima, e si parlò tantissimo del triangolo amoroso che si era formato con lui e Cristina Plevani. Marina La Rosa ha detto che Cristina era molto innamorata di Pietro e la loro era una storia molto bella, lei invece passò come la st**nza.